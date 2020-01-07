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Ілон Маск запустив в космос 60 супутників для глобального інтернету: відео

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SpaceX запустила в космос 60 супутників - фото 1
SpaceX запустила в космос 60 супутників / itc

У компанії SpaceX розповіли про виведення в космос 60 супутників для системи глобального інтернету Starlink. Це вже третє виведення на орбіту групи таких інтернет-супутників: перші запустили в травні 2019 року, а другі – в листопаді.

Супутники запустили на ракеті Falcon 9, перший ступінь якої вже тричі використовувався при минулих запусках. Цього разу він теж успішно приземлилася на платформу Of Course I Still Love You ("Звичайно, я все ще тебе люблю"), що розташована в Атлантичному океані.

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За даними глави компанії Ілона Маска, для забезпечення мінімального покриття потрібно ще мінімум три запуски з такою ж кількістю супутників.

SpaceX розпочала роботу над проєктом Starlink з кінця 2014 року. Програма повинна забезпечити всю планету інтернетом за допомогою мережі орбітальних супутників. Всього на орбіту планують доставити 12 тисяч апаратів вагою від 100 до 500 кілограмів до 2024 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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