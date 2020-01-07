На першому знімку у 2020 році телескоп Хаббл показав у Всесвіті міф стародавнього Єгипту

Перший новорічний знімок телескопа Хаббла демонструє елегантну спіральну галактику NGC 4455, яка розташована в північному сузір'ї Волосся Вероніки. Галактика розташована від Землі на відстані у 45 мільйонів світлових років.

Сузір'я Волосся Вероніки, в якому розташована галактика NGC 4455, єдине в зоряному каталозі, що отримало свою назву від реальної історичної особистості – єгипетської цариці, яка правила приблизно з 250 року до н.е. Нею була Береника (Вероніка) II Кіренська, дружина Птолемея III Евергета, третього правителя елліністичного Єгипту.

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Згідно з легендою стародавнього Єгипту, цариця відрізала своє прекрасне волосся і помістила їх в храмі Афродіти в подяку богині за перемогу над сирійцями, даровану її чоловікові. На наступний день жмут волосся зник. Жрець-астроном Конон повідомив царському подружжю, що жертва цариці була прийнята, перетворившись в нове сузір'я – Волосся Вероніки.

На свіжій фотографії видно зоряний розсип – величезна кількість світил, що входять в структуру галактики.

Зображення було отримано за допомогою вдосконаленої камери для зйомки Хаббла (ACS). ACS може отримувати зображення з ультрафіолетовою довжиною хвилі, через спектр видимого світла і до довжини хвилі, близької до інфрачервоної. Після інсталяції в телескоп, цей об'єктив забезпечив ширше поле огляду, ніж у інших камер Хаббла. Завдяки своїм широким можливостям ACS може захоплювати великі ділянки неба з вражаючими деталями, а також може виконувати спектроскопію, щоб побачити, як світло взаємодіє з речовиною.

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