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Авторитетний журнал Science назвав головний науковий прорив 2019 року

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Такими є головні наукові прориви 2019 року - фото 1
Такими є головні наукові прориви 2019 року

Знаменитий науковий журнал Science з 1989 року вручає премію "Прорив року". У різний час лауреатами ставали такі події, як клонування овечки Доллі, пропозиція гіпотези про Темну енергію та відкриття бозона Хіггса. В кінці грудня був оголошений переможець 2019 року.

Що ж цьогоріч визнали головним науковим проривом?

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Довгий час астрономи навіть не мріяли про те, що їм вдасться отримати зображення чорної діри. Однак у 2019 році команда вчених довела, що це реально. Перший знімок практично не випромінює світло об'єкта і став проривом 2019 року. Редакція журналу вказує, що дослідники зробили неможливе, за що удостоїлися почесної нагороди.

Авторитетний журнал Science назвав головний науковий прорив 2019 року - фото 377973

А ось за підсумками глядацького голосування перемогу здобуло дослідження, у результаті якого по скам'янілій щелепі вдалося реконструювати обличчя Денісовської дівчинки – одного з підвидів людини, який раніше вважався вкрай рідкісним і малим.

Авторитетний журнал Science назвав головний науковий прорив 2019 року - фото 377970

У число проєктів, які претендували на премію прорив року, також увійшли квантова перевага від Google, ліки проти лихоманки Ебола, перемога ШІ над найкращими гравцями у покер й інші ключові досягнення 2019 року.

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Джерело: sciencemag
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