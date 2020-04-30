Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 30 квітня: в Україні виявлено 10 406 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 540 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 29 062 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 10 406 Одужали 1238 Померли 261

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1571) та в місті Києві (1401). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника Міністра охорони здоров'я Ірини Микичак.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 417 Волинська область 280 Дніпропетровська область 347 Донецька область 68 Житомирська область 374 Закарпатська область 419 Запорізька область 243 Івано-Франківська область 862 Кіровоградська область 391 Київ 1401 Київська область 664 Львівська область 430 Луганська область 33 Миколаївська область 126 Одеська область 227 Полтавська область 203 Рівненська область 637 Сумська область 102 Тернопільська область 779 Харківська область 249 Херсонська область 111 Хмельницька область 82 Чернівецька область 1571 Черкаська область 290 Чернігівська область 50

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-04-2020:

Захворіли 3 221 029 Одужали 1 005 079 Померли 228 252 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020