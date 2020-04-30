На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
- 167
Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 30 квітня: в Україні виявлено 10 406 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня
За попередню добу було зафіксовано 540 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 29 062 таких повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|10 406
|Одужали
|1238
|Померли
|261
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1571) та в місті Києві (1401). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника Міністра охорони здоров'я Ірини Микичак.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|417
|
Волинська область
|280
|
Дніпропетровська область
|347
|
Донецька область
|68
|
Житомирська область
|374
|
Закарпатська область
|419
|
Запорізька область
|243
|
Івано-Франківська область
|862
|
Кіровоградська область
|391
|
Київ
|1401
|
Київська область
|664
|
Львівська область
|430
|
Луганська область
|33
|
Миколаївська область
|126
|
Одеська область
|227
|
Полтавська область
|203
|
Рівненська область
|637
|
Сумська область
|102
|
Тернопільська область
|779
|
Харківська область
|249
|
Херсонська область
|111
|
Хмельницька область
|82
|
Чернівецька область
|1571
|
Черкаська область
|290
|
Чернігівська область
|50
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-04-2020:
|Захворіли
|3 221 029
|Одужали
|1 005 079
|Померли
|228 252
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.
До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
11:49Atlas Weekend перенесли на 2021 рік: перші деталі
-
11:39День прикордонника 2020: найкращі привітання і картинки зі святом
-
11:21Три прості правила, як не погладшати під час роботи вдома
-
10:50Небезпечний астероїд пролетів поблизу Землі (відео)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
10:20Ось чому варто завести собаку: кумедне відео розвеселило мережу
-
09:50Чендлер на карантині: Меттью Перрі шокував фанатів своїм виглядом (фото)
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
08:51Не кава: з якого напою варто починати день на карантині
-
08:29Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала відвертим відео (18+)
-
07:59Фотографу вдалося зафіксувати, як дельфіни світилися у воді: відео неймовірного явища
-
07:32706 кілометрів на одному заряді: представлений конкурент Tesla Model S
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
-
07:00Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
21:23Італійська компанія запропонувала нову концепцію крісел для літаків
-
21:0030 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51З молотка пустять автомобілі з фільму Назад у майбутнє
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись
-
20:13У Китаї вчитель хімії провів урок разом з котом: відео стало вірусним
-
20:00Життя прекрасне 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ
-
19:57Привітання від Драко Мелфоя: Том Фелтон зареєструвався на Cameo
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись
-
17:55Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
-
16:30Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш українські народні пісні
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:16Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
13:33Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі
-
12:05ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня
-
07:15Погода в Україні 28 квітня: нова порція потепління
- 27 квітня
-
20:33Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ
-
18:38Україна може вийти з карантину швидше, аніж планувалось: заява прем'єра
-
16:30Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра
-
13:55Чи пов'язані 5G та коронавірус: відповідь експертів
-
11:02Тіна Кароль і Dan Balan представили спільну пісню у фіналі Голосу: романтичне відео