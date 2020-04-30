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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня

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поширення коронавірусу в Україні - фото 1
поширення коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 30 квітня: в Україні виявлено 10 406 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня - фото 401008

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 540 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 29 062 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 10 406
Одужали 1238
Померли 261

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1571) та в місті Києві (1401). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника Міністра охорони здоров'я Ірини Микичак.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 417

Волинська область

 280

Дніпропетровська область

 347

Донецька область

 68

Житомирська область

 374

Закарпатська область

 419

Запорізька область

 243

Івано-Франківська область

 862

Кіровоградська область

 391

Київ

 1401

Київська область

 664

Львівська область

 430

Луганська область

 33

Миколаївська область

 126

Одеська область

 227

Полтавська область

 203

Рівненська область

 637

Сумська область

 102

Тернопільська область

 779

Харківська область

 249

Херсонська область

 111

Хмельницька область

 82

Чернівецька область

 1571

Черкаська область

 290

Чернігівська область

 50

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-04-2020:

Захворіли 3 221 029
Одужали 1 005 079
Померли 228 252

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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