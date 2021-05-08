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Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
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Підприємець та засновник Tesla Ілон Маск поділився своєю думкою про системи автономного водіння у сучасних транспортних засобах. Глава Tesla вважає, що у всіх проблемах з участю "розумних" алгоритмів на дорогах винні самі люди за кермом звичайних автомобілів.
Суть у тому, що більшу частину трафіку складають звичайні водії. Ілон Маск вважає, що людина непередбачувана і не піддається прогнозуванню з боку розумних алгоритмів, пише 4PDA.
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Крім того, у людей всього два ока, і вони не обладнані просунутими технологічними фішками. Натомість ШІ майже не має сліпих зон і знає про дорожню обстановку на багато кілометрів вперед. Крім того, у майбутньому машини на автономному управлінні зможуть обмінюватися інформацією один з одним, що зробить рух ще безпечнішим.
Подібні заяви стали відповіддю на кілька аварій за участю автомобілів Tesla. Ілон Маск не згоден з тим, що автопілот може привести до катастрофи, віддаючи перевагу звинуваченню у всіх бідах водіїв. Під тиском громадськості представники компанії Tesla змушені були визнати, що ШІ відповідає другому рівню пілотування, а отже ні про яку повну автономність не може бути й мови, адже за кермом завжди повинна перебувати людина.
Пізніше в Tesla визнали, що їхній ШІ відповідає другому рівню пілотування / Фото Unsplash
Раніше Tesla опублікувала статистику загорянь власних електромобілів з 2012 по 2020 рік. Виявилося, що електромобілі Tesla схильні до пожежі кожні 330 мільйонів кілометрів. За даними компанії, у період з 2012 по 2020 роки на кожні 330 мільйонів кілометрів шляху серед всіх моделей відбувалося одне загоряння електрокара. Серед причин пожежі фахівці назвали несправність електронного обладнання, підпали, а також інші ситуації, не пов'язані з технічною конструкцією машин.
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