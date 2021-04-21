У Tesla розповіли, як часто спалахують їхні електрокари: офіційна статистика

Компанія Tesla опублікувала статистику загорянь власних електромобілів з 2012 по 2020 рік. Виявилося, що електромобілі Tesla схильні до пожежі кожні 330 мільйонів кілометрів.

Як повідомляє insideEVs, за даними компанії, у період з 2012 по 2020 роки на кожні 330 мільйонів кілометрів шляху серед всіх моделей відбувалося одне загоряння електрокара. Серед причин пожежі фахівці назвали несправність електронного обладнання, підпали, а також інші ситуації, не пов'язані з технічною конструкцією машин.

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Згідно з експертизою Національної асоціації протипожежного захисту (NFPA) і Міністерства транспорту США, подібна статистика більш ніж в 10 разів перевищує середній показник загорянь серед автомобілів з ДВС. Класичні авто загоряються кожні 30 мільйонів кілометрів. На думку експертів, такий показник може бути пов'язаний з тим, що електрокари Tesla набагато молодші, ніж більшість автомобілів у країні.

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