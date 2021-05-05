Tesla знизить вартість своїх автомобілів на 10 тисяч доларів завдяки копійчаній технології

Компанія Tesla серйозно зайнялася випуском власних акумуляторів, про що говорилося під час заходу Battery Day 2020. Нову технологію виробництва акумуляторних батарей Tesla почерпнула з патентів канадської компанії Springpower International, куплених Ілона Маском усього за $ 3.

На Tesla Battery Day 2020 був представлений акумулятор 4680, який компанія має намір випускати власними силами. Новий акумулятор вироблятиме на 500% більше енергії, що дозволить у 6 разів збільшити дальність ходу автомобілів, пише Gizmodo. При цьому технології та методи Springpower International стануть частиною процесу виробництва акумуляторів 4680 Tesla.

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Один з трьох придбаних патентів полягає у повторному використанні стічних вод, повністю виключаючи їх дорогу очистку. Процес рециркуляції хімічних розчинів, розроблений Springpower, дозволить скоротити експлуатаційні витрати на понад 75%.



Нові технології допоможуть зробити автомобілі Tesla дешевшими / Фото Unsplash

Аналогічний метод застосований у другому патенті: використовуваний металевий порошок отримують з перероблених акумуляторних батарей електромобілів і мережевих акумуляторів. Допоможуть Ілону Маску в реалізації проєкту нові співробітники, які раніше працювали у Springpower, – Ян Лю і Амріт Бхоган. Зараз в Tesla вони обіймають посади інженера-дослідника і хіміка-технолога.

Маск запевняє, що об'єднання переваг нових акумуляторних технологій Tesla дозволить створити автомобіль за $ 25 000. Також глава компанії додав, що для їх впровадження знадобиться близько 3 років. Тож доведеться ще трохи зачекати, перш ніж на ринку з'являться ще доступніші електрокари компанії.

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