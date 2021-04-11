Тягачі Tesla Semi тестують у транспортуванні деревини у горах

В компанії Mosaic Forest Management тягачі Tesla Semi будуть експлуатуватися в рамках пілотної програми. Випробовування повинні показати, як повністю електричні вантажівки справляються з транспортуванням колод.

Віцепрезидент Mosaic Доменіко Янндінардо зазначив, що електричні вантажівки, такі як Tesla Semi, насправді добре підходять для лісозаготівельної промисловості, особливо на острові Ванкувер, де велика частина деревини є на височинах. Це означає, що значна частина енергії, яку витрачає вантажівка при підйомі в гори, може бути заповнена при зворотному русі завдяки функції рекуперації при гальмуванні, пишуть у Teslarati.

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Наскільки нам відомо, ніхто в світі не перевозить колоди на повністю електричних вантажівках у гористій місцевості, яка є у нас. Так що це буде перша у світі повністю електрифікована вантажівка для перевезення колод, – кажуть у компанії.

Якщо пілотна програма виявиться успішною, Mosaic буде електрифікувати свій парк з 300 лісовозів в рамках проєкт щодо зниження викидів вуглецю до 2035 року.

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