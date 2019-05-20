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Игра престолов 8 сезон 6 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
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Сегодня вышла 6 серия 8 сезона сериала Игры Престолов. Это – эпичный финал! Смотрите онлайн шестую серию, а также узнайте о главных сюжетных поворотах со спойлерами на Радио МАКСИМУМ!
Ночью с 19 на 20 мая появился 6 эпизод сериала Игра Престолов. Именно 8 сезон – последний в безумно популярной саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". И эта серия – финал!
Игра престолов: Назван самый популярный эпизод за всю историю сериала
Смотреть онлайн 6 серия 8 сезон Игра престолов можно здесь:
- Американский телеканал HBO (в 04:00 понедельника)
- Сервис HBO NOW, который обойдется в 14,99 доллара на месяц
- Онлайн-кинотеатри и сервисы с платною подпискою, типа "Амедиатека"; на на украинском языке – OLL.TV или MEGOGO.
Немного позже серии с переводом выкладывают разные пиратские ресурсы. Сейчас шестая серия на украинском уже доступна на сервисе hdrezka. Смотреть онлайн премьеру на русском языке так же можно бесплатно на сайтах hdrezka. Приятного просмотра!
Осторожно, дальше сюжет 6 серии финального сезона Игры Престолов!
Смотреть онлайн трейлер 6 серии сериала Игра престолов 2019:
Последний шанс! Если вы не смотрели серию, не советуем вам читать описание!
Сюжет и спойлеры: 6 серия сериала Игра престолов 2019
Эпизод начинается с Тириона Ланнистера, который бродит разгромленным городом и наталкивается на тела своих брата и сестры. А вот Дени возвращается с драконом в Королевскую Гавань и обследует новое место, ведь ее мечты наконец-то начинают воплощаться. Бурерожденная хвалит своих солдат за верность и обещает продолжить битву, пока каждый в мире не станет свободным. Правда, Тириону свободным уже быть не придется, ведь Дейенерис приговаривает его к смертной казни.
Следующая напряженная сцена показывает Арью, которая объясняет Джону, что он всегда будет угрозой для Дени через свое истинное происхождение. Сноу идет к Тириону, который ждет своего конца за решеткой, и в конце разговор заходит о тирании Дени.
"Любовь – это смерть долга", – говорит Джон, а Тирион отвечает, что "Долг – это смерть любви". А в следующей сцене Дени наконец приближается к Железному Трону, к которому прошла тернистый путь. Именно в этот момент заходит Джон, напоминает Дейенерис, что всегда прощал тех, кто предал его противоположные взгляды. Но новая королева предлагает ему быть рядом и помогать создавать новый мир.
Но любовь не останавливает Джона, который убивает Дени. Даже ее последний дракон чувствует гибель матери и дышит огнем на Железный трон.
Остальные эпизода вращается вокруг последствий действий Джона, которого тоже сажают за решетку за убийство экс-возлюбленной. Собирается совет ключевых персонажей, среди которых Самвел Тарле, Бриенна Тарт, Санса, Арья и Бран Старки, Хендри, Лорд Давос и другие. Именно они должны избрать нового правителя семи королевств. Тирион предлагает Брана, который сохраняет воспоминания прошлого, видит потенциал будущего. Наконец, именно юный Старк и занимает королевское кресло, однако, из-за того, что он не может продолжить род, следующего главу будут также избирать на собрании.
Бран выбирает Тириона своей правой рукой. В конце жизнь продолжается, а Серый червь плывет к родине любви своей жизни Миссандеи, Арья готовится к новому путешествию, туда, где карты заканчиваются, Санса возвращается в Винтерфелл как королева. К слову, Винтерфелл теперь независимый от других семи королевств. А Джону позволили сохранить свою жизнь, но теперь он будет жить как Командир ночных стражей у стены.
Финал эпизода показывает Джона, который на коне рядом со свободным народом едет куда-то.
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