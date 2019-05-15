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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Науковці пояснили секрет популярності Гри престолів

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Чому Гра престолів така популярна - фото 1
Чому Гра престолів така популярна / npr

У Франкфуртському університеті прикладних наук пояснили, що сприяє широкій популярності серіалу "Гра престолів". Про це йдеться в прес-релізі професора інформаційних систем і бізнес-адміністрування Клауса-Петера Ернста, опублікованому на сайті навчального закладу.

За словами вченого, подібні серіали задовольняють традиційні потреби людей. Тому Гра престолів у повній мірі задовольняє запити глядачів, які хочуть відчувати себе причетними до подій.

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"Глядачі розглядають їх (персонажів) як близьких людей, в історії яких вони, за їхніми власними відчуттями, беруть участь. У Грі престолів кожен може знайти для себе персонажа, з яким він зможе себе ототожнити", – зазначив Ернст.

Глядачі часто ототожнюють себе з персонажами - фото 327555
Глядачі часто ототожнюють себе з персонажами

Так, люди асоціюють себе з персонажами якого-небудь серіалу, коли можна провести паралелі між їхнім власним життям і життям вигаданих героїв, продовжує вчений. Серед факторів успіху серіалу також зазначено людська цікавість.

"У Грі престолів може статися так, що улюблений персонаж, за ростом і розвитком якого глядачі спостерігають п'ять-шість років, вмирає. Напруга, яке втрачається у випадку з іншими форматами, тут зберігається", – вказав Ернст.

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