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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Гра престолів: названо найпопулярніший епізод за всю історію серіалу

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Названо найпопулярнішу серія Гри престолів - фото 1
Названо найпопулярнішу серія Гри престолів / hi-fi

Експерти назвали серію популярного серіалу "Гра престолів", яку найбільше переглядають в мережі. Епізод-рекордсмен переглянули понад 18 мільйонів разів.

Як виявилося, п'ятий епізод фінального сезону Гри престолів залучив рекордну аудиторію – його переглянули понад 18 мільйонів осіб.

І ще: Гра престолів 8: як Сімпсони передбачили сюжет 5 серії

Кадри з 5 серії 8 сезону - фото 327868
Кадри з 5 серії 8 сезону

Переглядали користувачі серію на різних платформах телеканалу HBO. Відомо, що до цього рекордсменом була третя серія фінального сезону – її переглянули 17,8 мільйона осіб.

Відомо, що п'ятий епізод демонструє битву за Королівську Гавань, а також подальше знищення міста Дейенеріс Таргарієн полум'ям її дракона.

Кадри з 5 серії 8 сезону - фото 327869
Кадри з 5 серії 8 сезону

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Джерело: variety
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