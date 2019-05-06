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Игра престолов 8 сезон 4 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
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Сегодня вышла 4 серия 8 сезона сериала Игры Престолов. Она вызвала не меньше обсуждений, чем предыдущие. Смотрите онлайн третью серию, а также узнайте о главных сюжетных поворотах со спойлерами на Радио МАКСИМУМ!
Ночью с 5 на 6 мая появился 4 эпизод финального сезона сериала Игра Престолов. Именно 8 сезон – последний в безумно популярной саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Известно, что в финале будет только 6 серий, продолжительность которых будет около часа. Зрители наконец-то узнают, кто же достоин занять Железный Трон.
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Смотреть онлайн 4 серия 8 сезон Игра престолов можно здесь:
- Американский телеканал HBO (каждое воскресенье в 21:00 по Нью-Йоркскому времени, в Киеве в это время будет 04:00 понедельника)
- Сервис HBO NOW, который обойдется в 14,99 доллара на месяц
- Онлайн-кинотеатри и сервисы с платною подпискою, типа "Амедиатека"; на українском языке – OLL.TV или MEGOGO.
Немного позже серии с переводом выкладывают разные пиратские ресурсы. Сейчас вторая серия на украинском уже доступна на сервисе hdrezka. Смотреть онлайн премьеру на русском языке так же можно бесплатно на сайтах hdrezka. Приятного просмотра!
Осторожно, дальше сюжет 4 серии финального сезона Игры Престолов! Тут спойлеры!
Трейлер 4 серии сериала Игра престолов 2019:
Последний шанс! Если вы не смотрели серию, не советуем вам читать описание!
Сюжет и спойлеры 4 серии Игры престолов 2019
Четвертая серия стартует с погребения и сожжения погибших, а также празднование победы. Конечно же, Дейенерис не слишком счастлива, ведь потеряла верного друга, однако все равно думает о будущем. Она решает дать Джендри звание Лорда Штормового Предела, таким образом Дени надеется на хоть какую-то лояльность от нового народа, который все равно предпочитает Джона, Сансу а также Тириона.
Между тем еще одна любовная линия продолжает развиваться, а именно между Джендри и Арьей. Парень заботится о ней, но убийца Короля Ночи, кажется, и не имела на него никаких планов. А тем временем Джейми вместе с Бриенной переходят на новых уровень - постельный.
Что касается отношений правителей, то Дени и Джон наконец решили поговорить о своем неожиданное происхождения. Дейенерис мало тревожит интим с племянником, но она против того, чтобы он рассказывал всем о своих родителях. И это понятно, ведь Джон получает больше прав на Железный трон, чем она. Не стоит забывать и о том, что народ северян больше поддерживает именно Сноу вместе с сестрами.
Возвращаемся к "последней войне", как называет ее Дени. Сейчас в Серсеи и Матери Драконов почти одинаковое количество воинов, что вызывает немало вопросов, ведь белые ходоки беспощадно разрушали Винтерфелл и его защитников.
Дени отправляет большую часть войска под руководством Джона по суше, а сама отправляется к Серсее с драконами и остальными воинами. Перед решающей поездкой Старки вместе обсуждают происхождение Сноу. В конце Арья вместе с Псом также направляются в Королевской Гавани. Опять в кадре появляется Брон, но не убивает Джейми и Тириона, а предупреждает о планах Серсееи.
А вот Дени попадает под атаку Еурона Грейджоя, Золотые мечи обстреливают Рейгаля, а Миссандея оказывается в плену. Варис советует Матери Драконов не спешить мстить, а сам подпольно просит Тириона изменить Дени в пользу Джона Сноу.
А Серсея спокойно готовится к встрече с Дейенерис, собирая не только воинов, но и горожан, чтобы Дени было не сожгла замок с невиновными. И действительно, Матерь Драконов отправляет Тириона на переговоры с сестрой, однако они ничем хорошим не заканчиваются, а Миссандрею приговаривают к смертной казни. Дени переполняет ярость, а Серый Червь не в состоянии видеть эту картину.
Напоминаем, что 5 серия 8 сезона Игры Престолов выйдет уже 12 мая, а в Украине в ночь на 13 мая.
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