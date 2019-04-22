На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Игра престолов 8 сезон 2 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
-
- 215
Сегодня вышла 2 серия 8 сезона сериала Игры Престолов. Она вызвала не меньшую бурю обсуждений, чем начало сезона. Смотрите онлайн вторую серию, а также узнайте о главных сюжетных поворотах со спойлерами на Радио МАКСИМУМ!
Ночью с 21 на 22 апреля появился 2 эпизод финального сезона сериала Игра Престолов. Именно 8 сезон – последний в безумно популярной саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Известно, что в финале будет только 6 серий, продолжительность которых будет около часа. Зрители наконец-то увидят битву с Королем Ночи и узнают, кто же достоин занять Железный Трон. Кстати, второй эпизод занимает приблизительно 58 минут, а его сюжет можно было разгадать по промо-материалам, которые ранее сливали в сеть.
Це цікаво: Гра престолів: видалені сцени, які вас шокують
Смотреть онлайн 2 серия 8 сезон Игра престолов можно здесь:
- Американский телеканал HBO (каждое воскресенье в 21:00 по Нью-Йоркскому времени, в Киеве в это время будет 04:00 понедельника)
- Сервис HBO NOW, который обойдется в 14,99 доллара на месяц
- Онлайн-кинотеатри и сервисы с платною подпискою, типа "Амедиатека"; на українском языке – OLL.TV или MEGOGO.
Немного позже серии с переводом выкладывают разные пиратские ресурсы. Сейчас вторая серия на украинском уже доступна на сервисе "Гуртом". Смотреть онлайн премьеру на русском языке тоже можно бесплатно на сайтах hdrezka и seasonvar. Приятного просмотра!
Осторожно, дальше сюжет 2 серии финального сезона Игры Престолов! Тут спойлеры!
Трейлер 2 серии сериала Игра престолов 2019:
Последний шанс! Если вы не смотрели серию, не советуем вам читать описание!
Сюжет и спойлеры 2 серии Игры престолов 2019
Все события свежего эпизода проходят в Винтерфелле. Большинство уцелевших второстепенных героев сериала собирается у камина в последнюю ночь перед решающей битвой со скитальцами, чтобы вспомнить свои предыдущие наибольшие достижения в бою. Как метко замечает кто-то из Ланнистеров, все присутствующие успели так или иначе попасть в конфликт со Старком: здесь и Джейми, и Тирион, и Бриенна с Подриком, и сэр Давос Сиворт, а также Тормунд.
Такого количества старых врагов и не всегда надежных союзников у одного камина не собиралось, кажется, ни в одном сериале. Сцене уделяют просто рекордный по меркам сезона хронометраж: все успевают и выпить, и спеть, и даже ненароком посвятить Бриенну в рыцари.
Между тем Бран заявляет другим героям, что исчерпал свою полезность в сериале и теперь готов стать приманкой для Короля Ночи. Похоже, командир "скитальцев" хочет убить Брана, ибо только тот знает секрет его смерти и природы власти над мертвецами.
Джон Сноу разработал хитрый план по уничтожению Короля Ночи: выманить его на Брана, а затем победить с помощью драконов. О том, что у Короля теперь есть собственный ледяной зомби-дракон, о чем Бран всем рассказывал прошлой серии, все подзабыли.
Бедняга Джейми Ланнистер проводит большую часть эпизода, прося прощения перед всеми встречными в Винтерфелле знакомыми лицами. К счастью, Бран и так понимает Джейми без слов, поэтому объяснять все ему не надо. Извинившись за себя лично, приходится долго и унизительно вымаливать прощение за действия сестры, которая так и не прислала обещанное войско.
А вот Арья Старк накануне решающего сражения решила попробовать что-то новое для себя. Девушка, которая с самого начала была наиболее асексуальным персонажем Игры престолов, перед концом света занялась любовью с Джендри. Смотреть на Мэйси Уильямс в постельной сцене странно и непривычно, чего, наверное, сценаристы и добивались. Однако Арья раз доказала, что она сильная и независимая женщина, которая может покорить мужчину не только в бою.
Напоминаем, что 3 серия 8 сезона Игра Престолов выйдет уже 28 апреля (в Украине ночью на 29 апреля) и будет длиться больше часа.
Читайте також: Гра престолів 8 сезон: букмекери передбачили фінал культового серіалу
-
09:35Уляна Супрун розповіла, як відновити нервові клітини
-
09:19Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер третьої серії
-
08:54Квартал без Зеленського? У студії розповіли про концерти і зйомки
-
08:36Игра престолов 8 сезон 2 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
-
08:25Гра престолів 8 сезон 2 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:15Таксисти пояснили, чому віддають перевагу Daewoo Lanos
-
07:54Названі продукти, які допомагають очистити кров
-
07:30Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019
-
07:14Погода 22 квітня: точний прогноз по містах України
-
00:50Оксана Муха – переможниця шоу Голос країни 2019: біографія і найкращі виступи
-
00:01Переможець Голос країни 9 сезон: стало відомо, хто переміг у шоу
- 21 квітня
-
23:36Великдень 2019: оригінальні картинки для привітань з Пасхою
-
22:35Голос країни 9 сезон – ФІНАЛ: дивитись онлайн прямий ефір 2019
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:55Результати екзит-полу: хто переміг у другому турі виборів 2019
-
21:45Перевір себе! Професії, які найбільш підходять кожній групі крові
-
21:33Володимир Зеленський назвав перші кроки на посаді президента України
-
21:30Apple програла права на знаменитий вислів Стіва Джобса
-
21:1722 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Явка в 2 турі виборів 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували
-
20:39Порошенко привітав Зеленського з перемогою і розповів про свої плани
-
20:12Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу
-
19:58Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00
-
19:40Rihanna показала апетитні форми на знімках для Vogue
-
08:25Гра престолів 8 сезон 2 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:30Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019
-
00:50Оксана Муха – переможниця шоу Голос країни 2019: біографія і найкращі виступи
- 21 квітня
-
21:55Результати екзит-полу: хто переміг у другому турі виборів 2019
-
19:58Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00
-
18:00Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+)
-
16:34Ми це заслужили: як українці псують бюлетені (фото)
-
14:15Чоловіча косуха: як носити, з чим поєднувати та альтернативні варіанти культової куртки
-
12:25Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II
-
10:23Рок-музика: плейлист нових пісень тижня, які варті уваги
-
08:00Привітання з Вербною неділею 2019 в прозі: побажання своїми словами
- 20 квітня
-
21:22Попа Как у Ким: Педан спародіював Каменських, а сексуальна Лопес розляглась на роялі
-
18:45Вибори 2019: Притула розкрив свою думку про обох кандидатів
-
17:00Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати
-
13:54Науковці розповіли, коли корисніше займатися спортом
-
10:55Поради, які максимально полегшать генеральне прибирання
-
08:15Картини, які створює цей робот, коштують 13 тисяч доларів
- 19 квітня
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
16:00Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського
-
15:00Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя
-
13:33Команда Зеленського: що треба знати про радників кандидата в президенти
-
12:11Чіп і Дейл, Черепашки Ніндзя, Злюки Бобри та інші: найкращі музичні заставки з дитинства
-
10:20З'явилася перша мобільна бібліотека аудіокниг українською мовою