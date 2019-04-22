Игра престолов 8 сезон 2 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры

Сегодня вышла 2 серия 8 сезона сериала Игры Престолов. Она вызвала не меньшую бурю обсуждений, чем начало сезона. Смотрите онлайн вторую серию, а также узнайте о главных сюжетных поворотах со спойлерами на Радио МАКСИМУМ!

Ночью с 21 на 22 апреля появился 2 эпизод финального сезона сериала Игра Престолов. Именно 8 сезон – последний в безумно популярной саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Известно, что в финале будет только 6 серий, продолжительность которых будет около часа. Зрители наконец-то увидят битву с Королем Ночи и узнают, кто же достоин занять Железный Трон. Кстати, второй эпизод занимает приблизительно 58 минут, а его сюжет можно было разгадать по промо-материалам, которые ранее сливали в сеть.

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Смотреть онлайн 2 серия 8 сезон Игра престолов можно здесь:

Американский телеканал HBO (каждое воскресенье в 21:00 по Нью-Йоркскому времени, в Киеве в это время будет 04:00 понедельника)

(каждое воскресенье в 21:00 по Нью-Йоркскому времени, в Киеве в это время будет 04:00 понедельника) Сервис HBO NOW , который обойдется в 14,99 доллара на месяц

, который обойдется в 14,99 доллара на месяц Онлайн-кинотеатри и сервисы с платною подпискою, типа "Амедиатека"; на українском языке – OLL.TV или MEGOGO.

Немного позже серии с переводом выкладывают разные пиратские ресурсы. Сейчас вторая серия на украинском уже доступна на сервисе "Гуртом". Смотреть онлайн премьеру на русском языке тоже можно бесплатно на сайтах hdrezka и seasonvar. Приятного просмотра!

Осторожно, дальше сюжет 2 серии финального сезона Игры Престолов! Тут спойлеры!

Трейлер 2 серии сериала Игра престолов 2019:

Последний шанс! Если вы не смотрели серию, не советуем вам читать описание!

Сюжет и спойлеры 2 серии Игры престолов 2019

Все события свежего эпизода проходят в Винтерфелле. Большинство уцелевших второстепенных героев сериала собирается у камина в последнюю ночь перед решающей битвой со скитальцами, чтобы вспомнить свои предыдущие наибольшие достижения в бою. Как метко замечает кто-то из Ланнистеров, все присутствующие успели так или иначе попасть в конфликт со Старком: здесь и Джейми, и Тирион, и Бриенна с Подриком, и сэр Давос Сиворт, а также Тормунд.

Такого количества старых врагов и не всегда надежных союзников у одного камина не собиралось, кажется, ни в одном сериале. Сцене уделяют просто рекордный по меркам сезона хронометраж: все успевают и выпить, и спеть, и даже ненароком посвятить Бриенну в рыцари.

Между тем Бран заявляет другим героям, что исчерпал свою полезность в сериале и теперь готов стать приманкой для Короля Ночи. Похоже, командир "скитальцев" хочет убить Брана, ибо только тот знает секрет его смерти и природы власти над мертвецами.

Джон Сноу разработал хитрый план по уничтожению Короля Ночи: выманить его на Брана, а затем победить с помощью драконов. О том, что у Короля теперь есть собственный ледяной зомби-дракон, о чем Бран всем рассказывал прошлой серии, все подзабыли.

Бедняга Джейми Ланнистер проводит большую часть эпизода, прося прощения перед всеми встречными в Винтерфелле знакомыми лицами. К счастью, Бран и так понимает Джейми без слов, поэтому объяснять все ему не надо. Извинившись за себя лично, приходится долго и унизительно вымаливать прощение за действия сестры, которая так и не прислала обещанное войско.



А вот Арья Старк накануне решающего сражения решила попробовать что-то новое для себя. Девушка, которая с самого начала была наиболее асексуальным персонажем Игры престолов, перед концом света занялась любовью с Джендри. Смотреть на Мэйси Уильямс в постельной сцене странно и непривычно, чего, наверное, сценаристы и добивались. Однако Арья раз доказала, что она сильная и независимая женщина, которая может покорить мужчину не только в бою.

Напоминаем, что 3 серия 8 сезона Игра Престолов выйдет уже 28 апреля (в Украине ночью на 29 апреля) и будет длиться больше часа.

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