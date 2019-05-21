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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Игра престолов 8: будет ли продолжение любимого сериала 2019

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Игра престолов 8: будет ли продолжение - фото 1
Игра престолов 8: будет ли продолжение

8 сезон сериала Игра престолов заставил фанатов требовать продолжения и даже пересъёмок. Однако получит ли сага Джорджа Мартина новые экранизации – читайте дальше.

Безумно популярный американский сериал Игра престолов 20 мая показал последнюю 6 серию 8 сезона, который уже давно был назван финальным. Но действительно ли режиссеры и сценаристы решили попрощаться с фанатами? Игра престолов 2019 действительно вызвала немалое обсуждения, и не только потому, что вышел последний сезон. Многие сторонники не слишком довольны тем, как закончилась история любимых и не очень персонажей. В любом случае, стоит смириться, что продолжение этой "Игры престолов" уже не будет.

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Но для тех, кто будет очень скучать по фантастическому сериалу, есть хорошие новости. Совсем скоро, а именно 26 мая, появится документальная лента о создании сериала. Канал HBO даже поделился ее тизеров.

Игра престолов 8: смотреть трейлер документального фильма онлайн:

Но и на этом история Вестероса не закончится, ведь автор саги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин пообещал фанатам минимум три спин-оффа. Уже в 2019 году начинаются съемки приквела под названием "Игра престолов: Длинная ночь". Сюжет покажет события, которые станут причиной войны пяти королевств. Детали других проектов пока остаются тайной.

К слову, "Игра престолов: Длинная ночь" уже получила стартовый состав: Наоми Аки (Доктор Кто, Звездные войны. Эпизод 9, Денис Гоф (Колетт), Шейлу Атим (Куртизанки), Джорджи Хенли (Хроники Нарнии), Джейми Кэмпбелл Бауэр (Суинни Тодд, Сумерки), Иванно Джеремайя (Доктор Кто, Черное зеркало), Алекс Шарп (как говорить с девушками на вечеринке), и Тобі Регбо (Последнее королевство, Фантастические звери: Преступления Гриндевальда).

Игра престолов 8: будет ли продолжение любимого сериала 2019 - фото 328957

"События происходят за тысячи лет до событий Игры престолов, сериал рассказывает о падении мира из Золотого века героев в мрачные времена. От страшных тайн истории Вестероса к истинному происхождения Белых ходоков, загадок Востока и легенд Старков – одно можно сказать наверняка: это не та история, которая нам точно известна", – именно так описывают новый сериал от Мартина.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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