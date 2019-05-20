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Гра престолів 8: виконавець ролі нового короля прокоментував фінал серіалу
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У ніч на 20 травня вийшла фінальна 6 серія 8 сезону серіалу Гра престолів, у якій ми нарешті дізналися, хто ж посів Залізний трон. Актор, герою якого дісталася ця місія, прокоментував несподівану розв'язку. Обережно, далі спойлери!
У фіналі серіалу Гра престолів 8 сезон рада з представників королівств та іншої знаті вибирає Брана Старка своїм новим правителем. Це було дійсно незвичайне рішення, і актор Ісаак Хемпстед-Райт повністю усвідомлює, що багато глядачів залишаться ним незадоволені.
Тут більше: Дивитись онлайн 6 серію 8 сезону Гри престолів
"Не всі будуть щасливі. Дуже складно закінчити такий популярний серіал, не розчарувавши деяких людей. Не думаю, що хтось назве це передбачуваним. Але люди все одно будуть злитися. Буде багато розбитих сердець. Це той самий фінал, про який говорив Джордж Мартін. Це підходяще завершення епічної саги", – поділився виконавець ролі Брана.
При цьому за словами Ісаака, спочатку він не повірив, що сценарій останнього епізоду, який він побачив, – реальний. "Коли я добрався до цієї сцени в останньому епізоді, мені довелося встати і пройтися по кімнаті. Я щиро думав, що це був фейковий сценарій. Я думав, сценаристи розіслали кожному сценарій зі своїм персонажем, який опиниться на Залізному троні. Я щасливий, хоча ніби й хотів померти, отримавши видовищну сцену", – зазначив актор.
До слова, Хемпстед-Райт вважає, що Брандон Старк стане відмінним правителем.
Я думаю, що він буде дійсно хорошим королем. Можливо, йому буде не вистачати емоційності, яка для лідера важлива. Водночас у вас не вийде посперечатися з Браном, тому що він все знає, – резюмував Ісаак.
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