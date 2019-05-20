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Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери
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На каналі HBO вийшла 6 серія 8 сезону серіалу Гра престолів. Це – епічний фінал! Дивіться онлайн останній епізод, а також дізнайтесь сюжет зі спойлерами на Радіо МАКСИМУМ!
У ніч з 19 на 20 травня з'явилася 6 серія фінального сезону серіалу Гра престолів 8. Це – довгоочікуваний завершальний епізод, у якому вирішилася доля Семи королівств.
Це цікаво: Дивитись онлайн 1 серію Гри престолів 2019
Дивитись онлайн 6 серія 8 сезон Гра престолів можна тут:
- Американський телеканал HBO (о 04:00 понеділка за Києвом)
- Сервіс HBO NOW, який обійдеться у 14,99 долара в місяць
- Онлайн-кінотеатри і сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.
Трохи пізніше серії з перекладом викладають різні піратські ресурси. Зараз шоста серія вже доступна російською мовою на сайтах hdrezka та seasonvar. Дивитися онлайн свіжий епізод можна буде українською на сервісі "Гуртом" через кілька годин. Приємного перегляду!
Обережно, далі сюжет 6 серії фінального сезону Гри Престолів! Тут спойлери!
Дивитись онлайн трейлер 6 епізоду серіалу Гра престолів 2019:
Останній шанс! Якщо ви не бачили серії, не радимо вам читати опис!
СПОЙЛЕРИ! 6 серія серіалу Гра престолів 2019
Епізод починається з Тіріона Ланністера, який бродить розгромленим містом і натрапляє на тіла своїх брата і сестри. А от Дені повертається з драконом до Королівської Гавані та обстежує нове місце, адже її мрії нарешті починають втілюватися. Буренароджена хвалить своїх солдатів за вірність та обіцяє продовжити битву доти, доки кожен у світі не стане вільним. Щоправда, Тіріону вільним вже не доведеться бути, адже Дейенеріс засуджує його до страти.
Наступна напружена сцена показує Ар'ю, яка пояснює Джону, що він завжди буде загрозою для Дені через своє справжнє походження. Сноу йде до Тіріона, який чекає свого кінця за ґратами, і врешті розмова заходить про тиранію Дені.
"Любов - це смерть обов'язку", - каже Джон, а Тіріон відповідає, що "Обов'язок - це смерть любові". А в наступній сцені Дені нарешті наближається до Залізного трона, для якого пройшла тернистий шлях. Саме в цей момент заходить Джон, який нагадує Дейенеріс, що завжди пробачав тих, хто зрадив його протилежними поглядами. Але нова королева пропонує йому бути поряд та допомагати створювати новий світ.
Але кохання не зупиняє Джона, який вбиває Дені. Навіть її останній дракон відчуває загибель матері та дихає вогнем на Залізний трон.
Решта епізоду обертається навколо наслідків дій Джона, якого теж саджають за ґрати за вбивство екс-коханої. Збирається рада ключових персонажів, серед яких Самвел Тарлі, Брієнна Тарт, Санса, Ар'я та Бран Старки, Гендрі, Лорд Давос та інші. Саме вони повинні обрати нового правителя семи королівств. Тіріон пропонує Брана, який зберігає спогади минулого та бачив потенціал майбутнього. Врешті, саме юний Старк і займає королівське крісло, однак, через те, що він не може продовжити рід, наступного очільника також обиратимуть на зборах.
Бран обирає Тіріона своєю правою рукою. Врешті життя продовжується, а Сірий черв'як пливе до батьківщини любові свого життя Міссандеї, Ар'я готується до нової подорожі, туди, де карти закінчуються, Санса повертається до Вінтерфеллу як королева. До слова, Вінтерфелл тепер незалежний від інших семи королівств. А Джону дозволили зберегти своє життя, але тепер він житиме як Командир нічної варти біля стіни.
Фінал епізоду показує Джона, який на коні поряд з вільним народом їде кудись.
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