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Ідеальна манна каша без грудочок: популярні рецепти
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Манна каша – найпростіша, перша з дитинства каша. Як приготувати манку, які хитрощі варто знати, щоб не було грудочок в каші. Прості і смачні страви з манної каші від Радіо МАКСИМУМ.
Манна крупа, або звична для нас манка – різновид пшеничної крупи середнього помелу, з акуратними, майже правильної круглої форми, крупинками. Калорійність манної крупи становить 328 ккал на 100 грамів продукту.
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Чим корисна манна каша
Манна каша не містить в собі велику кількість вітамінів або клітковини, але в ній є корисні вуглеводи і легкозасвоюваний білок. Вона здатна на цілий день зарядити корисною енергією. Каша зміцнює кістки і зуби, адже є джерелом кальцію. Після оперативних втручань, важких захворювань, при фізичному виснаженні і в процесі реабілітації лікарі настійно рекомендують саме цю кашу. Крім того, манка – продукт гіпоалергенний.
Як зварити ідеальну манку?
- Для отримання досить рідкої каші на склянку молока зазвичай потрібна всього одна столова ложка крупи
- Якщо ви хочете отримати густу манку, то можна збільшити кількість крупи, але незначно (на половину або цілу столову ложку). Якщо додати занадто багато манки, то каша буде дуже густа
- Під час варіння постійно помішуйте кашу, щоб манка краще вбирала молоко
- Важливо і те, скільки часу вариться каша. Якщо її переварити, вона вийде дуже густа за рахунок випаровування молока, а також може придбати неприємний присмак
- Після закипання молока вже з доданою крупою повинно пройти не більше 5-7 хвилин. За цей час манка встигне ввібрати стільки молока, скільки можливо, і при цьому воно не випарується.
Як варити манну кашу − дивіться відео:
Лайфхак для манної каші без грудочок
Як зварити манну кашу без ненависних грудочок? Всі знають, якщо додаєш крупу у кипляче молоко або воду, крупинки іноді миттєво злипаються в неапетитні грудки. Весь секрет у тому, щоб (невтомно помішуючи) сипати манку тоненькою цівкою. Але як це зробити? З пакета або контейнера. Прото і тут результат не завжди ідеальний. А якщо пересипати в банку з-під солі? Сіль продається в круглих баночках з кришкою-сільницею. Це працює, дуже зручно сипати, ідеальна каша. Можна також купити спеціальний контейнер для сипучих продуктів з такою кришкою.
Рецепт: манна каша на молоці
Продукти:
- Крупа манна 3ст.л.
- Молоко 500 мл.
- Цукор 1 ст.л.
- Сіль 1/2 ч.л.
Манна каша на молоці, як приготувати:
- Молоко нагріти до кипіння, додати сіль, цукор і, помішуючи, тонкою цівкою всипати крупу (це обов'язково інакше в каші, як ми вже знаємо, утворюються грудочки).
- Продовжувати варіння, постійно помішуючи. Коли каша загусне, зменшити нагрів і варити 10-15 хв. при слабкому нагріванні. Потім вимкнути вогонь і накрити каструлю кришкою, нехай каша настоїться так хвилин 5-10.
- Перед подачею гарячу манну кашу розкласти у тарілочки, зверху покласти невеликий шматочок масла. Також можна додати на ваш смак фрукти, ягоди, горіхи, варення. Смачного!
Манна каша на воді
Продукти:
- 4 ст. л. манної крупи
- 2 ч. л. вершкового масла
- 130 г. родзинок
- 4 ч. л. цукру
- 600 мл. води
- сіль
Манна каша на воді, як приготувати:
- Вилити воду в каструлю. Довести до кипіння і зменшити вогонь. Потроху всипати манку, постійно помішуючи її.
- Варити манну кашу на воді 5 хвилин, безперервно помішуючи. Ввести вершкове масло, сіль, цукор.
- Родзинки промити, замочити в теплій воді на 15 хвилин. Додати до манки. Накрити кришкою, настоювати 10 хвилин.
Манна каша в мультиварці з гарбузом
Це ще один рецепт, завдяки якому манна каша не приїдається. Поєднання манки і гарбуза народжує цікавий свіжий смак.
Продукти:
- молоко будь-якої жирності 1 ст
- вода 1 ст
- м'якоть гарбуза 150-200 г
- манка 2 ст. л
- цукор або мед 3 ч. л
- масло вершкове 10 г
- сіль 0,5 ч. л
Як варити манну кашу в мультиварці − дивіться відео:
Як зварити манну кашу в мультиварці з гарбузом:
- Перед тим як висипати манку в чашу мультиварки, просійте її. Змастіть дно і стінки мультіварочної чаші шматочком вершкового масла. Влийте туди воду і пастеризоване молоко. Ви можете змінювати пропорції рідких інгредієнтів на свій розсуд. Всипте манку.
- На цьому етапі підготуємо гарбуз. Очистіть обраний шматочок від шкірки, великих волокон і насіння. Натріть м'якоть на крупній тертці або наріжте її великими часточками/кубиками, покладіть в чашу. У холодну пору року свіжий гарбуз можна замінити замороженим.
- Добре перемішайте продукти в мультиварці до стану однорідної маси. Закрийте кухонний прилад кришкою і виберіть програму "Каша". Виставте таймер на 10-15 хвилин.
- Коли мультиварка подасть сигнал про готовність страви, манка готова до подачі. Залишилося тільки додати шматочок вершкового масла в кожну порцію.
Манний пудинг класичний
Продукти:
- Молоко 2 літри
- Манка 1 стакан
- Яйця 3-4 шт.
- Масло вершкове 100 г
- Цукор 1 стакан
- Сухарі 2-3 ст. ложки
- Сіль
Як зварити манний пудинг класичний:
- У кипляче молоко всипати тонкою цівкою крупу і, безперервно помішуючи, варити на слабкому вогні 10-15 хв. до загустіння. Покласти в готову кашу цукровий пісок, сіль і розмішати.
- Відокремити білки від жовтків. Жовтки розтерти з цукром, а білки збити в піну. Додати розтерті жовтки і збиті білки в кашу і ретельно перемішати.
- Підготовлену масу викласти в попередньо змащену вершковим маслом і посипану сухарями форму, шаром не більше 30 мм.
- Верх розрівняти, змастити сметаною і запікати манний пудинг в гарячій духовці (175-200 градусів) протягом 20-25 хв. Подавати манний пудинг зі сметаною, варенням або з солодким фруктовим сиропом.
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