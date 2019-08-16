Ідеальна манна каша без грудочок: популярні рецепти

Манна каша – найпростіша, перша з дитинства каша. Як приготувати манку, які хитрощі варто знати, щоб не було грудочок в каші. Прості і смачні страви з манної каші від Радіо МАКСИМУМ.

Манна крупа, або звична для нас манка – різновид пшеничної крупи середнього помелу, з акуратними, майже правильної круглої форми, крупинками. Калорійність манної крупи становить 328 ккал на 100 грамів продукту.

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Чим корисна манна каша

Манна каша не містить в собі велику кількість вітамінів або клітковини, але в ній є корисні вуглеводи і легкозасвоюваний білок. Вона здатна на цілий день зарядити корисною енергією. Каша зміцнює кістки і зуби, адже є джерелом кальцію. Після оперативних втручань, важких захворювань, при фізичному виснаженні і в процесі реабілітації лікарі настійно рекомендують саме цю кашу. Крім того, манка – продукт гіпоалергенний.

Калорійність манної крупи становить 328 ккал на 100 грамів продукту

Як зварити ідеальну манку?

Для отримання досить рідкої каші на склянку молока зазвичай потрібна всього одна столова ложка крупи

Якщо ви хочете отримати густу манку, то можна збільшити кількість крупи, але незначно (на половину або цілу столову ложку). Якщо додати занадто багато манки, то каша буде дуже густа

Під час варіння постійно помішуйте кашу, щоб манка краще вбирала молоко

Важливо і те, скільки часу вариться каша. Якщо її переварити, вона вийде дуже густа за рахунок випаровування молока, а також може придбати неприємний присмак

Після закипання молока вже з доданою крупою повинно пройти не більше 5-7 хвилин. За цей час манка встигне ввібрати стільки молока, скільки можливо, і при цьому воно не випарується.

Як варити манну кашу − дивіться відео:

Лайфхак для манної каші без грудочок

Як зварити манну кашу без ненависних грудочок? Всі знають, якщо додаєш крупу у кипляче молоко або воду, крупинки іноді миттєво злипаються в неапетитні грудки. Весь секрет у тому, щоб (невтомно помішуючи) сипати манку тоненькою цівкою. Але як це зробити? З пакета або контейнера. Прото і тут результат не завжди ідеальний. А якщо пересипати в банку з-під солі? Сіль продається в круглих баночках з кришкою-сільницею. Це працює, дуже зручно сипати, ідеальна каша. Можна також купити спеціальний контейнер для сипучих продуктів з такою кришкою.

Лайфхак для манної каші без грудочок

Рецепт: манна каша на молоці

Продукти:

Крупа манна 3ст.л.

Молоко 500 мл.

Цукор 1 ст.л.

Сіль 1/2 ч.л.

Рецепт: манна каша на молоці

Манна каша на молоці, як приготувати:

Молоко нагріти до кипіння, додати сіль, цукор і, помішуючи, тонкою цівкою всипати крупу (це обов'язково інакше в каші, як ми вже знаємо, утворюються грудочки). Продовжувати варіння, постійно помішуючи. Коли каша загусне, зменшити нагрів і варити 10-15 хв. при слабкому нагріванні. Потім вимкнути вогонь і накрити каструлю кришкою, нехай каша настоїться так хвилин 5-10. Перед подачею гарячу манну кашу розкласти у тарілочки, зверху покласти невеликий шматочок масла. Також можна додати на ваш смак фрукти, ягоди, горіхи, варення. Смачного!

Манна каша на воді

Продукти:

4 ст. л. манної крупи

2 ч. л. вершкового масла

130 г. родзинок

4 ч. л. цукру

600 мл. води

сіль

Манна каша на воді

Манна каша на воді, як приготувати:

Вилити воду в каструлю. Довести до кипіння і зменшити вогонь. Потроху всипати манку, постійно помішуючи її. Варити манну кашу на воді 5 хвилин, безперервно помішуючи. Ввести вершкове масло, сіль, цукор. Родзинки промити, замочити в теплій воді на 15 хвилин. Додати до манки. Накрити кришкою, настоювати 10 хвилин.

Манна каша в мультиварці з гарбузом

Це ще один рецепт, завдяки якому манна каша не приїдається. Поєднання манки і гарбуза народжує цікавий свіжий смак.

Продукти:

молоко будь-якої жирності 1 ст

вода 1 ст

м'якоть гарбуза 150-200 г

манка 2 ст. л

цукор або мед 3 ч. л

масло вершкове 10 г

сіль 0,5 ч. л

Як варити манну кашу в мультиварці − дивіться відео:

Як зварити манну кашу в мультиварці з гарбузом:

Перед тим як висипати манку в чашу мультиварки, просійте її. Змастіть дно і стінки мультіварочної чаші шматочком вершкового масла. Влийте туди воду і пастеризоване молоко. Ви можете змінювати пропорції рідких інгредієнтів на свій розсуд. Всипте манку. На цьому етапі підготуємо гарбуз. Очистіть обраний шматочок від шкірки, великих волокон і насіння. Натріть м'якоть на крупній тертці або наріжте її великими часточками/кубиками, покладіть в чашу. У холодну пору року свіжий гарбуз можна замінити замороженим. Добре перемішайте продукти в мультиварці до стану однорідної маси. Закрийте кухонний прилад кришкою і виберіть програму "Каша". Виставте таймер на 10-15 хвилин. Коли мультиварка подасть сигнал про готовність страви, манка готова до подачі. Залишилося тільки додати шматочок вершкового масла в кожну порцію.

Манний пудинг класичний

Продукти:

Молоко 2 літри

Манка 1 стакан

Яйця 3-4 шт.

Масло вершкове 100 г

Цукор 1 стакан

Сухарі 2-3 ст. ложки

Сіль

Манний пудинг класичний

Як зварити манний пудинг класичний:

У кипляче молоко всипати тонкою цівкою крупу і, безперервно помішуючи, варити на слабкому вогні 10-15 хв. до загустіння. Покласти в готову кашу цукровий пісок, сіль і розмішати. Відокремити білки від жовтків. Жовтки розтерти з цукром, а білки збити в піну. Додати розтерті жовтки і збиті білки в кашу і ретельно перемішати. Підготовлену масу викласти в попередньо змащену вершковим маслом і посипану сухарями форму, шаром не більше 30 мм. Верх розрівняти, змастити сметаною і запікати манний пудинг в гарячій духовці (175-200 градусів) протягом 20-25 хв. Подавати манний пудинг зі сметаною, варенням або з солодким фруктовим сиропом.

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