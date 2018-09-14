Як варити рис − головні правила і секрети

Рис – чудовий гарнір практично до всіх овочевих страв. Як варити рис, щоб він вийшов розсипчастим? Прості і вишукані страви з рису від Радіо МАКСИМУМ.

Відварений рис, особливо білий, вживають не тільки як гарнір, але і як основну страву, з наповнювачами і без. Калорійність вареного білого рису – лише 116 ккал на 100 грамів продукту.

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Як варити рис правильно

використовуйте посуд з товстими стінками і дном (так тепло буде розподілятися поступово і рівномірно). Це може бути чавунний, скляний або тефлоновий посуд, але не емальований – в ньому рис пригоратиме.

для приготування рису використовуйте посуд великого діаметру: чим тонше шар рису, тим рівномірніше він буде готуватися. Якщо шар рису занадто товстий, верхні зернятка можуть бути сухими.

за час приготування рис можна перемішати тільки один раз – відразу після закипання води. Після цього перемішувати рис не варто.

якщо рис злипнувся, можна промити його холодною водою, закрити кришкою, обмотати рушником і залишити на 15-20 хв. Але в цьому випадку дуже важливо дати воді добре стекти, інакше рис вийде водянистим.

якщо рис ввібрав всю воду, але залишився недовареним, зніміть його з вогню і залиште на 20 хвилин під кришкою.

3 способи приготування ідеального розсипчастого рису − дивіться відео:

Пропорції для різних видів рису

Зазвичай вважається, що для приготування рису потрібно у два рази більше води. Але це приблизна пропорція. Краще відміряти кількість води виходячи з виду рису:

для довгозернистого – 1:1,5-2;

для середньозернистого – 1:2-2,5;

для круглого – 1:2,5-3;

для пропареного – 1:2;

для коричневого – 1:2,5-3;

для дикого – 1:3,5.

Краще відміряти кількість води виходячи з виду рису / Food Republic

Обов'язково читайте інструкцію на упаковці. Адже виробник точно знає, якій обробці було піддано рис, і підкаже вам оптимальну для нього кількість води.

Як варити рис для плову

Ідеальний рис для найбільш популярного у нас узбецького плову зростає там, де його і готують, тобто в Середній Азії. І продається на ринках, на вагу. Підійдуть різні сорти: аланга, санам, чунгара, лазар, ну і, звичайно, девзіра.

Як варити рис в плові − дивіться відео:

Будь-який сорт рису повинен бути дуже ретельно промитий – щоб стікаюча з нього вода була абсолютно прозорою – а потім замочений на 2-3 години в злегка підсоленій теплій воді. Вода повинна покривати рис повністю, інакше він буде ламатися в плові.

Можна зварити плов і з інших сортів рису, таких як довгозернистий (басматі), так і середньозернистий (кубанський). Але умови підготовки рису для плову залишаються такими самими.

Рис для суші

Найкращий варіант для суші – це японський рис. Наприклад, підійде сорт Akita Komachi. В українських магазинах з поміткою "для суші" найчастіше продають американський рис келроуз. В Україні теж є свій сорт рису оріон, з якого можна готувати суші. А ось довгозернисті сорти і коричневий рис – малокрахмальні. Навіть не намагайтеся приготувати суші з такого рису. Вам буде дуже складно щось зліпити – все буде розвалюватися.

Як варити рис для суші / maximum.fm

Покрокова інструкція варіння рису для суші:

Промиту крупу залийте водою: 2 склянки на склянку рису Залиште набухати на 30 хвилин Доведіть до кипіння на плиті, під кришкою Зменшіть вогонь до мінімального, варіть 10 хвилин Зніміть з плити, не відкривайте кришку 20 хвилин

Як варити рис в пакетиках

В ємність кладуть пакет з рисом, заливають його рідиною. Каструлю ставлять на сильний вогонь.

Коли вода закипить, її солять. Вогонь зменшують до мінімуму. Варять кашу під закритою кришкою від 15 до 25 хвилин, виходячи із сорту рису. Через певний час каструлю знімають з плити. Пакетик, підчепивши виделкою, дістають з окропу і перекладають в друшляк. Після того, як зайва вода стече, плівку розрізають, висипаючи кашу на тарілку.

Рис з овочами

Продукти:

Рис 150 г

Морква 1 невелика

Цибуля ріпчаста 1 невелика

Перець болгарський 1 невеликий

Вода 300 мл

Зелень свіжа за смаком

Сіль за смаком

Приправи за смаком

Олія рослинна

Рис з овочами / maximum.fm

Як приготувати:

Поставити казан або сотейник розігріватися з олією. Викласти туди нашатковану цибулю. Тим часом нарізати моркву "півкільцями", невеликою соломкою – перець. Коли цибуля обсмажиться до золотистого кольору зменшити вогонь, додати овочі. Слідом всипати рис і залити все водою. Додати сіль, спеції, зелень і тушкувати хвилин 20 до готовності рису.

Пудинг рисовий

Продукти:

Рис 1 склянка (200-230 г)

Молоко 2 склянки (400-500 мл)

Яйця курячі 2 шт.

Цукор 3 ст. л.

Родзинки 50 г

Сіль 1-2 щіпки

Ванільний цукор 5-10 г

Масло вершкове 30-50 г

Сухарі панірувальні 5-10 г

Пудинг рисовий / maximum.fm

Як приготувати:

Рис промити в холодній воді. Залити в казані холодною водою. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 10 хвилин. Відкинути рис на друшляк. Молоко закип'ятити. Додати рис в молоко. Посолити. Варити, помішуючи, 25-30 хвилин. Охолодити. Включити духовку, щоб розігрілася до 180 градусів. Промити родзинки. У рис додати цукор, родзинки, яйця, ванільний цукор. Все добре перемішати. Форму змастити вершковим маслом, злегка посипати сухарями. Викласти у форму підготовлений рис, розрівняти. Поставити форму в розігріту духовку (на решітку в середній частині духовки). Випікати пудинг рисовий при температурі 180 градусів 30-40 хвилин до золотистого кольору.

Різотто з курятиною

Продукти:

Масло вершкове 125 г

Куряче філе (порізане смужками) 900 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Рис арборіо 500 г

Біле сухе вино 150 г

Шафран мелений 1 ч. л.

Сіль і чорний мелений перець за смаком

Курячий бульйон 625 г

Листя петрушки

Сир пармезан 55 г

Різотто з курятиною / maximum.fm

Як приготувати:

У глибокій сковороді розтопити 55 г масла. Викласти на розігріту сковороду куряче філе і цибулю, смажити на середньому вогні, помішуючи, 8-10 хвилин, до золотистого кольору. Зменшити вогонь, додати у сковороду рис і смажити, помішуючи, 2-3 хвилини. Додати в сковороду вино, шафран, сіль і перець. Готувати, помішуючи, поки вино повністю не випарується. Налити в сковороду 1/4 гарячого бульйону і готувати, помішуючи, до випаровування рідини. Додати ще 1/4 бульйону і знову, помішуючи, дочекатися випаровування рідини. Робити так доти, поки не закінчиться весь бульйон і рис не отримає кремоподібну структуру. Цей процес повинен зайняти 25 хвилин. Подавати різотто з куркою на порційних тарілках, прикрасивши свіжими листочками петрушки і посипавши подрібненим пармезаном.

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