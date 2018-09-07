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Як правильно варити гречку: прості поради

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Ділимося з вами класними рецептами приготування гречаної каші - фото 1
Ділимося з вами класними рецептами приготування гречаної каші / Healthy Food Guide

Гречка – одна з найкорисніших каш. Як правильно варити гречку – ділимося з вами класними рецептами приготування гречаної каші традиційним способом, в пакетиках, в мультиварці.

Як правильно варити гречку

Щоб гречка залишилася розсипчастою, для варіння рекомендують використовувати товстостінну каструлю, казан або мультиварку, а під час варіння не перемішувати. Після варіння гречку в каструльці краще укутати в ковдру для розпарювання на 20-30 хвилин.

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Як варити гречку на воді – дивіться відео:

Як варити суп з гречки

Легкий і простий супчик курячий з гречкою на обід. Його зможе зробити навіть початківець у кулінарії.

Нам знадобиться:

  • Куриця 500 г
  • Картопля 3 шт.
  • Крупа гречана 100 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Олія ​​2 ст. ложки
  • Часник (за бажанням) 2 зубчики
  • Зелень за смаком
  • Сіль за смаком
Як варити суп з гречки - фото 274718
Як варити суп з гречки / maximum.fm

Як приготувати:

  1. Курку вимити і зварити в 2,5 л води до готовності (30 хвилин). Тим часом очистити, помити і нарізати кубиками картоплю. Почистити, помити і нарізати моркву тонкою соломкою.
  2. Почистити, помити і нарізати кубиками ріпчасту цибулю. Промити і перебрати гречану крупу. Розігріти сковороду, налити рослинну олію. В олію викласти цибулю і моркву. Обсмажити на середньому вогні.
  3. Коли курка звариться, вийняти з бульйону. У бульйон додати картоплю та гречку. Посолити за смаком. Варити суп курячий з гречкою до готовності (20 хвилин). Потім додати цибулю і моркву.
  4. Курку відібрати від кісток, нарізати шматочками і повернути в суп. Помити і дрібно нарізати зелень, очистити і натерти часник. Додати в суп. Дати супу курячому з гречкою настоятися півгодини під кришкою.

Як варити зелену гречку

Зелена гречка вважається царицею круп. В Україні зелена гречка з'явилася як ліки від раку і продавалася вона тільки в аптеці. Згодом каша стала набувати все більшої популярності. Для більш тривалого зберігання виробники почали її обсмажувати. Зелена гречка дуже корисна людям, які страждають від серцево-судинних захворювань.

Як варити зелену гречку - фото 274719
Як варити зелену гречку / maximum.fm

Готувати зелену гречку дуже просто:

  1. Всипте розмочену і промиту гречку в киплячу воду. Коли вода знову закипить, зніміть піну, вимкніть вогонь, накрийте кришкою і дайте каші настоятися 15-20 хвилин. Гречка готова, коли вона вбере в себе всю воду.
  2. Приготована таким чином гречка збереже всі свої корисні речовини. Крім того, можна також залити зелену гречку гарячою водою в термосі і залишити кашу на кілька годин. В цьому випадку зелена гречка максимально збереже всі свої корисні речовини. Таким способом зручно брати гречку на роботу. До обіду гречка якраз буде готова.

Як варити гречку з молоком

Нам знадобиться:

  • 1 стакан гречаної крупи
  • 4-5 склянок молока
  • 2 столові ложки цукру
  • вершкове масло
  • ванілін
  • сіль

Гречка з молоком просто і швидко – дивіться відео:

Як приготувати:

  1. Наливаємо молоко в каструлю і ставимо на вогонь. Доводимо молоко до кипіння, додаємо ванілін, сіль і цукор. Потім засипаємо попередньо підготовлену гречку. Для цього її потрібно перебрати і ретельно промити до прозорості води.
  2. Після того, як засипали гречку, перемішати її і знову дати закипіти. Тепер потрібно додати в кашу вершкове масло, зменшити вогонь на мінімум, і накрити каструлю з кашею кришкою. У процесі варіння кашу необхідно постійно помішувати, щоб не утворювалася молочна плівочка. Варити гречану кашу на молоці потрібно хвилин 30-40, готовність можна перевіряти на смак не раніше ніж через півгодини. Після приготування залишити накритою кришкою і укутати рушником ще хвилинок на 10.
  3. У гречану кашу з молоком можна додавати замість цукру згущене молоко, теж виходить дуже смачно. Або можна додати трохи меду, каша виходить з приємним ніжним медовим смаком.

Як правильно варити гречку в пакетиках

  1. Налийте 1,5 літрів води в каструлю відповідного розміру. Зачекайте, поки вода дійде до кипіння. Потім посоліть її і опустіть пакетик з гречкою.
  2. Скільки варити гречку в пакетиках по часу? Варити її необхідно 15-20 хвилин. Після закінчення цього проміжку часу перекладіть пакетик в друшляк і почекайте поки зайва вода витече. Наступним етапом розріжте пакетик і перекладіть цю порцію в тарілку. Все!

Як зварити гречку в мультиварці

Нам знадобиться:

  • гречана крупа один стакан
  • дві склянки води
  • вершкове масло сорок грамів
  • дрібка солі
Як зварити гречку в мультиварці - фото 274720
Як зварити гречку в мультиварці

Сам процес готування можна розділити на чотири етапи:

  1. Ретельно промити гречану крупу під струменем води, після чого засипати її в чашу мультиварки. Додати дрібку солі і залити воду. Щоб зробити кашу ніжнішою, слід додати в неї трохи вершкового масла. Також ще трохи олії можна додати в кашу вже після її приготування.
  2. Закрити кришку мультиварки, ввести час на таймері і задати режим готування "Каша". Скільки варити гречку в мультиварці? Оптимальний час для приготування гречки становить 20 хвилин. За цей відрізок часу вона встигне приготуватися, але ще не почне розвалюватися, буде розсипчастою і смачною.
  3. Тим, кому більше до душі развалиста каша, можна виставити таймер мультиварки на тридцять-сорок хвилин.
  4. Після вказаного часу мультиварка почне сигналити, повідомляючи, що страва готова. Після цього необхідно відкрити кришку і почекати, поки зварена каша не охолоне.

Гречка з куркою в духовці

Нам знадобиться:

  • Гречана крупа 1,5 склянки
  • Частини курки (можна ніжки) приблизно 600 г
  • Цибуля ріпчаста 0,5 шт.
  • Часник 3 зубчики
  • Олія соняшникова 1,5 ст. ложки
  • Сіль
  • Перець
  • Вода 2,5 склянки
Гречка з куркою в духовці - фото 274722
Гречка з куркою в духовці / maximum.fm

Як приготувати:

  1. Насамперед потрібно ретельно промити гречку і висипати в окрему миску. Закип'ятити воду і залити гречку хвилин на 10 приблизно. Туди ж додати солі і приправ. Далі потрібно промити під проточною водою курячі ніжки, обсушити і на ці 10 хвилин замаринувати в солі, перці.
  2. Духовку ставимо на 180 градусів і чекаємо, поки розігріється. Половинку цибулини ріжемо тонкими півкільцями, а часник дрібними кубиками. Беремо форму, в неї заливаємо олію. Якщо масло вершкове, то його в останній момент кладемо маленькими шматочками зверху страви.
  3. Висипаємо в форму цибулю і часник, гречку разом з водою і перемішуємо, розподіляючи рівномірно інгредієнти. Викладаємо ніжки останнім шаром. Беремо фольгу, блискучою стороною всередину накриваємо нашу страву.
  4. У розігріту духовку ставимо нашу форму на 1 годину. Хвилин за 20 до фінішу потрібно прибрати фольгу, щоб з'явився смачний золотистий відтінок.

Гречка по-купецькому

Нам знадобиться:

  • Свинина 300 г
  • Цибуля 1 невелика
  • Морква 1 невелика
  • Гречка 200 г
  • Томатна паста 2 ст.л.
  • Сіль, перець
  • Вода 300 мл
Гречка по-купецькому - фото 274724
Гречка по-купецькому

Як приготувати:

  1. Мясо нарізати кубиками, моркву натерти на крупній тертці, цибулю нарізати середньо. Моркву і цибулю обсмажити на добре розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Додати м'ясо, зменшити вогонь на середній і тушкувати хвилин 15.
  2. Далі додати гречку. Залити водою, щоб вона приховала всі продукти, зменшити вогонь на мінімум. Додати томатну пасту, сіль і приправи. Тушкувати хвилин 20.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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