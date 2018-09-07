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Як правильно варити гречку: прості поради
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Гречка – одна з найкорисніших каш. Як правильно варити гречку – ділимося з вами класними рецептами приготування гречаної каші традиційним способом, в пакетиках, в мультиварці.
Як правильно варити гречку
Щоб гречка залишилася розсипчастою, для варіння рекомендують використовувати товстостінну каструлю, казан або мультиварку, а під час варіння не перемішувати. Після варіння гречку в каструльці краще укутати в ковдру для розпарювання на 20-30 хвилин.
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Як варити гречку на воді – дивіться відео:
Як варити суп з гречки
Легкий і простий супчик курячий з гречкою на обід. Його зможе зробити навіть початківець у кулінарії.
Нам знадобиться:
- Куриця 500 г
- Картопля 3 шт.
- Крупа гречана 100 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Морква 1 шт.
- Олія 2 ст. ложки
- Часник (за бажанням) 2 зубчики
- Зелень за смаком
- Сіль за смаком
Як приготувати:
- Курку вимити і зварити в 2,5 л води до готовності (30 хвилин). Тим часом очистити, помити і нарізати кубиками картоплю. Почистити, помити і нарізати моркву тонкою соломкою.
- Почистити, помити і нарізати кубиками ріпчасту цибулю. Промити і перебрати гречану крупу. Розігріти сковороду, налити рослинну олію. В олію викласти цибулю і моркву. Обсмажити на середньому вогні.
- Коли курка звариться, вийняти з бульйону. У бульйон додати картоплю та гречку. Посолити за смаком. Варити суп курячий з гречкою до готовності (20 хвилин). Потім додати цибулю і моркву.
- Курку відібрати від кісток, нарізати шматочками і повернути в суп. Помити і дрібно нарізати зелень, очистити і натерти часник. Додати в суп. Дати супу курячому з гречкою настоятися півгодини під кришкою.
Як варити зелену гречку
Зелена гречка вважається царицею круп. В Україні зелена гречка з'явилася як ліки від раку і продавалася вона тільки в аптеці. Згодом каша стала набувати все більшої популярності. Для більш тривалого зберігання виробники почали її обсмажувати. Зелена гречка дуже корисна людям, які страждають від серцево-судинних захворювань.
Готувати зелену гречку дуже просто:
- Всипте розмочену і промиту гречку в киплячу воду. Коли вода знову закипить, зніміть піну, вимкніть вогонь, накрийте кришкою і дайте каші настоятися 15-20 хвилин. Гречка готова, коли вона вбере в себе всю воду.
- Приготована таким чином гречка збереже всі свої корисні речовини. Крім того, можна також залити зелену гречку гарячою водою в термосі і залишити кашу на кілька годин. В цьому випадку зелена гречка максимально збереже всі свої корисні речовини. Таким способом зручно брати гречку на роботу. До обіду гречка якраз буде готова.
Як варити гречку з молоком
Нам знадобиться:
- 1 стакан гречаної крупи
- 4-5 склянок молока
- 2 столові ложки цукру
- вершкове масло
- ванілін
- сіль
Гречка з молоком просто і швидко – дивіться відео:
Як приготувати:
- Наливаємо молоко в каструлю і ставимо на вогонь. Доводимо молоко до кипіння, додаємо ванілін, сіль і цукор. Потім засипаємо попередньо підготовлену гречку. Для цього її потрібно перебрати і ретельно промити до прозорості води.
- Після того, як засипали гречку, перемішати її і знову дати закипіти. Тепер потрібно додати в кашу вершкове масло, зменшити вогонь на мінімум, і накрити каструлю з кашею кришкою. У процесі варіння кашу необхідно постійно помішувати, щоб не утворювалася молочна плівочка. Варити гречану кашу на молоці потрібно хвилин 30-40, готовність можна перевіряти на смак не раніше ніж через півгодини. Після приготування залишити накритою кришкою і укутати рушником ще хвилинок на 10.
- У гречану кашу з молоком можна додавати замість цукру згущене молоко, теж виходить дуже смачно. Або можна додати трохи меду, каша виходить з приємним ніжним медовим смаком.
Як правильно варити гречку в пакетиках
- Налийте 1,5 літрів води в каструлю відповідного розміру. Зачекайте, поки вода дійде до кипіння. Потім посоліть її і опустіть пакетик з гречкою.
- Скільки варити гречку в пакетиках по часу? Варити її необхідно 15-20 хвилин. Після закінчення цього проміжку часу перекладіть пакетик в друшляк і почекайте поки зайва вода витече. Наступним етапом розріжте пакетик і перекладіть цю порцію в тарілку. Все!
Як зварити гречку в мультиварці
Нам знадобиться:
- гречана крупа один стакан
- дві склянки води
- вершкове масло сорок грамів
- дрібка солі
Сам процес готування можна розділити на чотири етапи:
- Ретельно промити гречану крупу під струменем води, після чого засипати її в чашу мультиварки. Додати дрібку солі і залити воду. Щоб зробити кашу ніжнішою, слід додати в неї трохи вершкового масла. Також ще трохи олії можна додати в кашу вже після її приготування.
- Закрити кришку мультиварки, ввести час на таймері і задати режим готування "Каша". Скільки варити гречку в мультиварці? Оптимальний час для приготування гречки становить 20 хвилин. За цей відрізок часу вона встигне приготуватися, але ще не почне розвалюватися, буде розсипчастою і смачною.
- Тим, кому більше до душі развалиста каша, можна виставити таймер мультиварки на тридцять-сорок хвилин.
- Після вказаного часу мультиварка почне сигналити, повідомляючи, що страва готова. Після цього необхідно відкрити кришку і почекати, поки зварена каша не охолоне.
Гречка з куркою в духовці
Нам знадобиться:
- Гречана крупа 1,5 склянки
- Частини курки (можна ніжки) приблизно 600 г
- Цибуля ріпчаста 0,5 шт.
- Часник 3 зубчики
- Олія соняшникова 1,5 ст. ложки
- Сіль
- Перець
- Вода 2,5 склянки
Як приготувати:
- Насамперед потрібно ретельно промити гречку і висипати в окрему миску. Закип'ятити воду і залити гречку хвилин на 10 приблизно. Туди ж додати солі і приправ. Далі потрібно промити під проточною водою курячі ніжки, обсушити і на ці 10 хвилин замаринувати в солі, перці.
- Духовку ставимо на 180 градусів і чекаємо, поки розігріється. Половинку цибулини ріжемо тонкими півкільцями, а часник дрібними кубиками. Беремо форму, в неї заливаємо олію. Якщо масло вершкове, то його в останній момент кладемо маленькими шматочками зверху страви.
- Висипаємо в форму цибулю і часник, гречку разом з водою і перемішуємо, розподіляючи рівномірно інгредієнти. Викладаємо ніжки останнім шаром. Беремо фольгу, блискучою стороною всередину накриваємо нашу страву.
- У розігріту духовку ставимо нашу форму на 1 годину. Хвилин за 20 до фінішу потрібно прибрати фольгу, щоб з'явився смачний золотистий відтінок.
Гречка по-купецькому
Нам знадобиться:
- Свинина 300 г
- Цибуля 1 невелика
- Морква 1 невелика
- Гречка 200 г
- Томатна паста 2 ст.л.
- Сіль, перець
- Вода 300 мл
Як приготувати:
- Мясо нарізати кубиками, моркву натерти на крупній тертці, цибулю нарізати середньо. Моркву і цибулю обсмажити на добре розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Додати м'ясо, зменшити вогонь на середній і тушкувати хвилин 15.
- Далі додати гречку. Залити водою, щоб вона приховала всі продукти, зменшити вогонь на мінімум. Додати томатну пасту, сіль і приправи. Тушкувати хвилин 20.
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