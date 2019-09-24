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HUAWEI розповіла про роботу найдивовижнішої функції Mate 30 Pro
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У новому HUAWEI Mate 30 Pro виробник зробив особливий акцент на відеоможливостях. Так, це перший і єдиний у світі смартфон, здатний знімати уповільнене відео з частотою 7680 кадрів на секунду: це у 8 разів більше, ніж в інших флагманів. У компанії розповіли, як їм вдалося цього досягти!
Нагадаємо, що в Mate 30 Pro встановлена основна камера з чотирма сенсорами й оптикою Leica. До її складу входить два модулі по 40 Мп, один з яких має ультраширокий кут огляду і вміє записувати відео з роздільною здатністю 4K зі світлочутливістю ISO 51 200, телефото на 8 Мп для зйомки з триразовим оптичним зумом і додатковий датчик глибини для більш точного розмиття фону при зйомці фото і відео.
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Отже, під час використання режиму надуповільненої зйомки смартфон записує 0,12 секунди відео з частотою 7680 кадрів на секунду. У підсумку виходить 945 кадрів з роздільною здатністю 720p, які потім перетворюються на 32-секундний ролик з частотою 30 fps.
За словами Брюса Лі, при зйомці чогось дуже швидкого людські рефлекси недостатньо добрі, щоб "уповільнити час" у потрібний момент під час запису відео. Тому після натискання кнопки спуску затвора штучний інтелект, що обробляє зображення з затримкою всього 120 мс, вибирає найкращий момент, коли потрібно запустити на 0,12 секунди запис з частотою 7680 кадрів на секунду. Під час виконання цього завдання використовується 2 ГБ оперативної пам'яті.
Нагадаємо, що нові Mate 30 і Mate 30 Pro через американські санкції поставлятимуться без сервісів Google. Утім, встановити їх самостійно цілком можливо. Щоправда, чомусь не у всіх додатки та сервіси від Google працюють.
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