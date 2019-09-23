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На Huawei Mate 30 можна установити додатки Google, але вони не працюють
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На днях компанія Huawei представила флагмани сімейства Mate 30, які стали першими смартфонами виробника без встановлених сервісів Google. Журналісти особисто перевірили, чи можна самостійно завантажити ці програми та як вони працюють. Спойлер: вийде не у всіх!
Відомий інсайдер Мукул Шарма успішно встановив фірмовий магазин Google Play на Mate 30 Pro. За його словами, це було швидко та легко.
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Однак, так пощастило не всім. Alex Barredo спробував встановити Google Play і YouTube на смартфон: завантажити їх вийшло, однак після установки вони не працювали.
Інші журналісти додають, що в фірмовому магазині App Gallery, який став альтернативою Google Play, немає багатьох популярних додатків, таких як Dropbox, Uber, Slack, Spotify, eBay, Strava, Tinder і Netflix.
У Huawei ситуацію пояснюють так. Після презентації директор Huawei зі споживчого бізнесу Річард Ю розповів, що нові моделі працюють під управлінням Android Open Source Project (AOSP) – версії з відкритим вихідним кодом. Поверх встановлена оболонка EMUI 10.
Але Huawei все ж сподівається, що незабаром санкції знімуть. Як тільки це станеться – компанія обіцяє за одну ніч відправити оновлення на Mate 30 і Mate 30 Pro з сервісами та додатками Google.
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