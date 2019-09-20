iOS 13: головні нововведення та фішки нової операційної системи

Apple випустила довгоочікувану фінальну версію iOS 13, яку українці можуть встановити уже з 19 вересня. Розповідаємо про головні нововведення у новій мобільній операційній системі від Apple.

Apple випустила нову версію iOS, головними нововведеннями якої стали вбудована "тема" тема і свайпи в стандартній клавіатурі. Компанія також поліпшила продуктивність системи, переробила зі стандартні програми і впровадила власну систему авторизації.

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iOS 13 можуть встановити власники всіх iPhone, починаючи з iPhone 6S і до найновіших, а також iPhone SE і iPod Touch сьомого покоління. І уже 24 вересня Apple випустить перше велике оновлення системи – iOS 13.1 і заодно iPadOS для планшетів.

iOS 13: головні зміни в новій ОС

"Темна" тема – тепер можна змінити колір оформлення всієї системи, серед яких і всі стандартні програми, і інтерфейс.

– тепер можна змінити колір оформлення всієї системи, серед яких і всі стандартні програми, і інтерфейс. Продуктивність – під час презентації Apple запевняла, що тепер додатки запускаються до двох разів швидше, Face ID працює на 30% швидше, а програми і оновлення займають на 50% менше пам'яті.

Конфіденційність – в системі з'явилася авторизація від Apple, яку компанія змусить впровадити в усі додатки з входом через соцмережі. Завдяки такому рішенню Apple користувачі зможуть не розкривати свої справжні дані при реєстрації в сервісах.

– в системі з'явилася авторизація від Apple, яку компанія змусить впровадити в усі додатки з входом через соцмережі. Завдяки такому рішенню Apple користувачі зможуть не розкривати свої справжні дані при реєстрації в сервісах. Перероблені стандартні програми – найсильніше змінилося "Фото", де поміняли розташування вкладок, зробивши додаток схожим на соцмережу.

Інструменти відеомонтажу – зняте на смартфон відео можна буде монтувати, повертати, обрізати і автоматично покращувати.

– зняте на смартфон відео можна буде монтувати, повертати, обрізати і автоматично покращувати. Apple Arcade – ігровий сервіс, який доступний всім користувачам iOS 13. На старті додали 54 гри, перший місяць безкоштовний, далі – близько 100 гривень на місяць.

– ігровий сервіс, який доступний всім користувачам iOS 13. На старті додали 54 гри, перший місяць безкоштовний, далі – близько 100 гривень на місяць. Безліч дрібних змін – зняли обмеження на завантаження великих додатків, переробили інтерфейс повзунка гучності, в Apple Music додали режим "Караоке", жести 3D Touch з'явилися в пристроях без підтримки технології через довге натискання і не тільки.

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