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Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу

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Xiaomi Mi Mix Alpha – інноваційний смартфон компанії - фото 1
Xiaomi Mi Mix Alpha – інноваційний смартфон компанії

Компанія Xiaomi представила один з найоригінальніших смартфонів року під назвою Mi Mix Alpha. Гаджет не тільки отримав дисплей, що займає 180,6% площі корпусу, а й став першим у світі смартфоном з камерою на 108 мегапікселів.

Xiaomi Mi Mix Alpha – це смартфон, практично весь корпус якого займає дисплей, за винятком невеликої смуги для камери на задній панелі. Екран повністю позбавлений вирізів і отворів, а замість традиційного динаміка звук видається за допомогою екрану.

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Більш того, дисплей здатний пропускати звук, а клавіші управління заховані під ним же. Спеціально для тильного дисплея компанія розробила окремий інтерфейс, що пропонує ряд віджетів і корисних утиліт.

Xiaomi відмовилася від додаткової селфі-камери, оскільки її роль взяла на себе основна, яка, до слова, отримала вражаючу роздільну здатність у 108 Мп – Mi Mix Alpha став першим пристроєм з подібним сенсором.

Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу - фото 357074

Його фізичний розмір становить 1/1,33'', що значно більше використовуваних сенсорів в iPhone 11 Pro Max і HUAWEI P30 Pro. Максимальна роздільна здатність фотографій становить 12032х9024 пікселів. Усього модулів камери три: 108, 20 і 12 Мп.

Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу - фото 357076

Mi Mix Alpha отримав флагманський процесор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті UFS 3.0, підтримку швидкої 40-ватної зарядки і акумулятор на 4050 мАг. Смартфон сумісний з мережами п'ятого покоління 5G. Реалізована і функція швидкої бездротової зарядки.

Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу - фото 357073
Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу - фото 357072

Вартість MI Mix Alpha становить $ 2830. Дата початку продажів новинки буде оголошена пізніше.

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Джерело: mydrivers
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