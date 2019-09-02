Ходячі мерці: вийшов видовищний трейлер десятого сезону

У мережі з'явився розширений трейлер десятого сезону серіалу Ходячі мерці. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Rotten Tomatoes TV.

У десятому сезоні зіграють ті ж актори, що і в попередньому: Норман Рідус, Данай Гуріра, Мелісса МакБрайд.

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Також з'явиться Джеффрі Дін Морган у ролі антагоніста Нігана, який у новому сезоні битиметься за позитивну сторону. З трейлера зрозуміло, що герої серіалу готуються до війни з тими, хто шепочеться в лісі. Людям доведеться грати за правилами, нав'язаними противниками. Крім того, в громадах зароджується страх перед тими, хто шепочеться в лісі, який породить параною, пропаганду і розкол.

Прем'єра "Ходячих" намічена на 6 жовтня.

Днями у мережі з'явилось промо до продовження анімаційного серіалу Розчарування (Disenchantment) від творця Футурами та Сімпсонів Метта Грейнінга. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

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