Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми вересня 2019 вже незабаром у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, Воно 2, Рембо 5 та інші - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у вересні!

Заборонений

Оригінальна назва мовою фільму: Заборонений

Жанр: драма, біографія

Країна: Україна

Режисер: Роман Бровко

У головних ролях: Дмитро Ярошенко, Діана Розовлян, Євгенія Гладій, Олег Масленніков, Карина Шереверова, Віталій Салій

Тривалість: - хв.

Коли: з 5 вересня

Фільм розповідає про молодого поета Василя Стуса у 1965 році, коли він не міг закрити очі на становище українців у Союзі та вирішив кинути виклик системі. Він вирішує не мовчати та говорити про те, про що всі мовчать. Стусові постійно надходять погрози і врешті відправляють у заслання, але навіть там він не збирається прогинатися. Стрічка вже встигла опинитись у скандалах через відсутність сцен із судом над Стусом, адже там був присутність і відомий сьогодні Володимир Медведчук.



Заборонений: дивитись трейлер онлайн:

Воно 2 (18+)

Оригінальна назва мовою фільму: It: Chapter Two

Жанр: трилер, жахи

Країна: США

Режисер: Андрес Мускетті

У головних ролях: Білл Скарсгард, Джессіка Честейн, Джеймс Мак-Евой, Білл Хейдер, Джеймс Ренсон

Тривалість: 169 хв.

Коли: з 5 вересня

Сюжет показує події через 30 років після першої частини, коли діти вже виросли, але все ще пам'ятають про жахи, які їм вдалось пережити. У кожного своя доля, однак єдиний дзвінок знову їх возз'єднає, адже Пеннівайз повертається у місто.



Воно 2: дивитись трейлер онлайн:

Де ти поділась, Бернадетт?

Оригінальна назва мовою фільму: Whered You Go, Bernadette

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Річард Лінклейтер

У головних ролях: Кейт Бланшетт, Крістен Віг, Джуді Грір, Тройєн Беллісаріо, Лоренс Фішберн

Тривалість: -хв.

Коли: з 5 вересня

Стрічка за однойменним бестселером розповідає про життя Бернадетт Фокс, яка мешкає з чоловіком та донькою Бі у Сієтлі. Жінку важко назвати задоволеною, адже мрії про кар'єру архітектора втілила не вона, а її коханий. Головну героїню бісять скупчення людей, а стосунки з донькою теж не назвеш ідеальними. Однак у родини є домовленість, що після відмінного закінчення навчання Бі може попросити будь-що. І підліток бажає відправитись з батьками до Антарктиди. Щоправда, за день до круїзу Бернадетт зникає.



Де ти поділась, Бернадетт: дивитись трейлер онлайн:

Шахрайки з Волл-Стріт

Оригінальна назва мовою фільму: Hustlers

Жанр: комедія, трилер, кримінал

Країна: США

Режисер: Лорін Скафарія

У головних ролях: Дженніфер Лопес, Констанс Ву, Лілі Рейнгарт, Карді Бі

Тривалість: 120 хв.

Коли: з 12 вересня

Фільм, який засновано на реальних подіях, розповідає про танцівниць нічних клубів, які вирішують справедливо розділяти гроші у суспільстві. Щоправда, роблять це доволі у дивний спосіб, виманюючи у бізнесменів з Волл-стріт чималі суми. А їхня схема обдурення білих комірців дозволяє стати казково багатими або ж позбутись усіх заробітків.

Шахрайки з Волл-Стріт: дивитись трейлер онлайн:

Зеровілль

Оригінальна назва мовою фільму: Zeroville

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Джеймс Франко

У головних ролях: Джеймс Франко, Сет Роген, Меган Фокс, Джої Кінг, Вілл Феррелл

Тривалість: 96 хв.

Коли: з 12 вересня

У Голлівуд у 1969 році приїздить ще один дивак - 24-річний студент-архітектор Айк Джером, який у захваті від всього, що має зв'язок з кінематографом. Про рівень його захоплення цією сферою говорить навіть його зачіска, щоправда, краще сказати вибрита голова з гігантським тату. Врешті головний герой отримує роботу монтажера та зустрічається з людьми із зовсім різних світів.

Зеровілль: дивитись трейлер онлайн:

Рембо 5: Остання кров

Оригінальна назва мовою фільму: Rambo 5: Last Blood

Жанр: бойовик, трилер, пригоди

Країна: США

Режисер: Адріан Грюнберг

У головних ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Хоакін Косіо

Тривалість: - хв.

Коли: з 19 вересня

Джон Рембо перебирається на далеке ранчо в Аризоні та займається доглядом за тваринами, або забути про всі жахи, які йому довелось пережити. Там він потоваришував з Марією та її донькою Габріель, яких давно покинув голова сім'ї. Дівчинка так прагне знайти батька, що самостійно вирушає до Мексики. Однак по дорозі Габріель зникає, тому Джон кидається на її пошуки. Хто ж міг подумати, що Рембо натрапить на злочинне угрупування, яке продає жінок у сексуальне рабство.



Рембо 5: Остання кров: дивитись трейлер онлайн:

Звабливий, поганий, злий

Оригінальна назва мовою фільму: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Жанр: біографія, трилер, драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Джо Берлінгер

У головних ролях: Зак Ефрон, Лілі Коллінс, Кая Скоделаріо, Джон Малковіч

Тривалість: 108 хв.

Коли: з 19 вересня

Фільм розповідає про реального серійного убивцю та гвалтівника Теда Банді, який у 1970-х став страшним сном жінок, адже кількість його жертв сягає сотень, хоча офіційно відомо тільки про 36. Сюжет стрічки розгортається навколо матері-одиначки Ліз, яка виховує маленьку доньку та працює секретаркою. Якось вона знайомиться з чарівним Тедом, який не просто підкорює її серце, а й стає батьком для її дитини. Однак поблизу їхнього помешкання почались траплятись моторошні вбивства, а опис злочинця надто нагадував нового бойфренда.



Звабливий, поганий, злий: дивитись трейлер онлайн:

До зірок

Оригінальна назва мовою фільму: Ad Astra

Жанр: трилер, наукова фантастика

Країна: США

Режисер: Джеймс Грей

У головних ролях: Бред Пітт, Томмі Лі Джонс, Дональд Сазерленд

Тривалість: - хв.

Коли: з 19 вересня

У центрі сюжету Рой Макбрайд, якому батько Кліффорд із самого дитинства прищепив захоплення до космосу. Однак ще у юному віці тато вирушив у складну експедицію до Нептуна, аби знайти позаземне життя. Через 20 років Рою випадає шанс таки знайти батька та розкрити таємниці, якими йому не вдалось поділитись.



До зірок: дивитись трейлер онлайн:

Щиголь

Оригінальна назва мовою фільму: The Goldfinch

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Джон Клаулі

У головних ролях: Ніколь Кідман, Сара Полсон, Енсел Елгорт, Фінн Вулфард, Джеффрі Райт

Тривалість: - хв.

Коли: з 26 вересня

Сюжет розповідає про хлопчика Тео Декера, який став свідком смерті матері під час вибуху в Метрополітен-музеї Нью-Йорка. Однак у цій трагічній історії є одна таємниця, яку зберігає Тео, а саме те, що він викрав з музею картину відомого голландського художника під назвою "Щиголь". Після цього все його життя кардинально змінилось.

Щиголь: дивитись трейлер онлайн:

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