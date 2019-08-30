Розчарування: вийшов трейлер другого сезону мультсеріалу для дорослих

У мережі з'явилось промо до продовження анімаційного серіалу Розчарування (Disenchantment) від творця Футурами та Сімпсонів Метта Грейнінга. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів Грейнінга тизером до продовження анімаційного серіалу Розчарування (Disenchantment), прем'єра якого запланована на 20 вересня. Поки нові 10 серій вважають другим сезоном або другою частиною першого сезону.

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Сюжет розгортається навколо принцеси Бін, яка полюбляє хильнути спиртного та йде проти правил. А компанію їй складають Ельфо (не важко здогадатись, що він ельф) та демон Люці. Промо показало, як головна героїня проводить похорони Ельфо, однак цей доброзичливий малий якось знаходить можливість повернутись у світ живих.

Розчарування 2, дивитись трейлер онлайн:

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