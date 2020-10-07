Хіба ревуть воли, як ясла повні: сюжет, переказ та аналіз роману Панаса Мирного

Панас Мирний автор роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні". Це один із найкращих зразків соціально-психологічної прози в українській літературі та перша монументальна селянська епопея. До вашої уваги короткий переказ твору, а також аналіз та сюжет.

"Хіба ревуть воли, як ясла повні" – один з найвідоміших творів Панаса Мирного. Автор зображає життя українського села так, як воно є насправді.

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Історія написання роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

Поштовхом до написання роману стала подорож Панаса Мирного від Полтави до Гадяча. У 1874 році з'явився нарис "Подоріжжя од Полтави до Гадяча" у журналі "Правда. Він і став основою роману. Потім письменник написав повість "Чіпка".

Далі тривала робота над романом з 1872 року до 1875. Через чотири роки Панас Мирний надіслав рукопис братові, який взявся за свою частину робити над романом. Всього було 6 редакцій роману.

Остаточний варіант роману "Пропаща сила" або "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" вийшов друком у 1880 році в Женеві.

Сюжет роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

Панас Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні" сюжет скорочено: І частина Польова царівна . Зустріч Чіпки з Галею.

. Зустріч Чіпки з Галею. Двужон . Історія Вареника – Притики – Хруща – Хрущова.

. Історія Вареника – Притики – Хруща – Хрущова. Дитячі літа . Важке дитинство Чіпки.

. Важке дитинство Чіпки. Жив-жив! Чіпка в наймах, потім підпасич із Грицьком у діда Уласа.

Чіпка в наймах, потім підпасич із Грицьком у діда Уласа. Тайна-невтайна . Чіпка-вівчар, смерть баби Оришки, розкриття таємниці про батька.

. Чіпка-вівчар, смерть баби Оришки, розкриття таємниці про батька. Дознався . Знайомство з Галею.

. Знайомство з Галею. Хазяїн. Зростання Грицька як доброго господаря. Перша частина У центрі сюжету – Чіпка Вареник з села Піски. Він ніколи не знав щастя. Його мати, Мотря, була бідною, негарною дівчиною, жила з матір'ю. Потім вона вийшла заміж за Остапа Хруща, чоловіка середніх літ, нового у їх селі. Вони жили, працювали, але Остап сумнішав і весною пішов на заробітки на Дін. Скоро прийшла звістка, що насправді прізвище Остапа – Притика і він має жінку і троє дітей, яких покинув. Потім дізнались, що він не Притика, а Іван Вареник – колишній кріпак пана Польського, власника Пісків. Потім Остапа провели через село в кайданах і віддали в солдати. Мотря народила сина Чіпку. Його в селі не приймали, бо він байстрюк. Хлопець зростав замкнутий, не любив матері. Любив бабусю Оришку, вона розповідала йому цікаві казки. Чіпці було 12 років, мати віддала його служити до багатія Бородая. Хлопець не слухався, хазяїн побив. Чіпка хотів підпалити хату Бородая, люди вчасно побачили, хлопця вигнали. Тоді Чіпка почав працювати підпасичем у діда Уласа. Діда він полюбив і подружився з іншим хлопчиком-підпасичем, сиротою Грицьком Чупруненком. Улас розповів Чіпці про батька. Іван ріс разом з малим пана Польського, якого одного разу вдарив за якусь шкоду. За це Івана добре побили. Він втік на Дін, там одружився і завів дітей, але сумував за рідними краями. Повернувся під іменем Остапа Хруща, одружився із Мотрею. Потім знову повернувся на Дон, де його арештували та віддали в москалі. Чіпці – 17, кріпакам дали волю, але мали відпрацювати ще два роки. Хлопець став за плуг, купив овечок, корову, кобилу. В них з Мотрею завелися гроші, життя стало легшим. Одного дня Чіпка зустрів на ниві незнайомку. Хлопець став ходити на поле шукати її. Він дізнався, що це Галя, дочка багатого хуторянина. Грицько пішов на заробітки в чужі краї. Парубок повернувся з грошима і купив хату і землю. Парубок одружився з Христею, бідною сусідньою наймичкою. Вони зажили пахарським життям, ніколи не сварились. IV частина Невзначай свої . Нічні збіговиська злодіїв (і Чіпки з його товариством) у Максима Ґудзя.

. Нічні збіговиська злодіїв (і Чіпки з його товариством) у Максима Ґудзя. Розбишацька дочка . Розмова Чіпки з Галею, з якої він дізнається про те, що Максим Ґудзь віддає Галю за москаля Сидора.

. Розмова Чіпки з Галею, з якої він дізнається про те, що Максим Ґудзь віддає Галю за москаля Сидора. Козак – не без щастя, дівка – не без долі . Чіпка вмовляє Сидора за гроші відмовитися від Галі, виставляє всій роті могорич і домовляється з Грицьком про сватання Галі.

. Чіпка вмовляє Сидора за гроші відмовитися від Галі, виставляє всій роті могорич і домовляється з Грицьком про сватання Галі. На своїм добрі . Сватання Галі, оглядини в Чіпки; вінчання й бучне весілля; переїзд Галі до Чіпки; радісне життя молодих; дружба Чіпчиної й Грицькової родин; зведення Чіпкою нового будинку; новий промисел Чіпки – перепродування полотна.

. Сватання Галі, оглядини в Чіпки; вінчання й бучне весілля; переїзд Галі до Чіпки; радісне життя молодих; дружба Чіпчиної й Грицькової родин; зведення Чіпкою нового будинку; новий промисел Чіпки – перепродування полотна. Новий вік . Нове пореформене життя; історія життя Шавкуна, який прибрав до рук цілий повіт після смерті пана Василя Семеновича Польського; піщани поважають Чіпку як господаря; вибори Чіпки в земство.

. Нове пореформене життя; історія життя Шавкуна, який прибрав до рук цілий повіт після смерті пана Василя Семеновича Польського; піщани поважають Чіпку як господаря; вибори Чіпки в земство. Старе – та поновлене . Обрання Чіпки в управу; компромат на Чіпку за колишні злодіяння у нерозкритій давній судовій справі підозра за крадіжку пшениці в пана Польського й убивство сторожа; відсторонення Чіпки губернатором від управи "по неблагонадежности"; гнів Чіпки; смерть Максима Ґудзя.

. Обрання Чіпки в управу; компромат на Чіпку за колишні злодіяння у нерозкритій давній судовій справі підозра за крадіжку пшениці в пана Польського й убивство сторожа; відсторонення Чіпки губернатором від управи "по неблагонадежности"; гнів Чіпки; смерть Максима Ґудзя. Лихо не мовчить . Явдоха Ґудзь, продавши свій хутір, переїздить після смерті чоловіка до Чіпки; сварки Явдохи з матір'ю Чіпки; повернення Чіпки до пияцтва в товаристві Лушні, Матні й Пацюка; смерть Явдохи.

. Явдоха Ґудзь, продавши свій хутір, переїздить після смерті чоловіка до Чіпки; сварки Явдохи з матір'ю Чіпки; повернення Чіпки до пияцтва в товаристві Лушні, Матні й Пацюка; смерть Явдохи. Так оце та правда! Чіпка і його товариство вирізає Хоменкову родину; смерть Галі; повідомлення Мотрі про скоєний сином злочин у волость; арешт Чіпки; конвой Чіпки до Сибіру через Піски. Четверта частина Компанія Чіпки грабувала Гершка разом з ватагою Максима Ґудзя. Чіпка врятував москаля від кацапа, який ночував у Гершка. Банда прийшла до Максимової хати, де була Галя. Вночі дівчина вийшла до Чіпки, вони цілувались, він зізнався в коханні. Галя вже заручена з Сидором, але Чіпка вмовив його за гроші відступитись від дівчини. Чіпка і Галя одружилися, стали господарювати. Мотря щаслива за дітей. Чіпка і Галя дружили з Грицьком та Христею. Чіпка став поважним чоловіком. Його вибрали гласним, він поїхав на збори з панами. Панам не подобався серед них селянин. Вони знайшли справу про крадіжку пшениці та вбивство сторожа. Чіпка написав скаргу, але це не дало ніяких результатів. Вареника звинуватили, що він бунтує людей. Додалася смерть Максима. Явдоха перейшла жити до Чіпки. Вони з Мотрею незлюбили одна одну, в хаті почались сварки. Чіпку зняли з посади. Він повернувся до гулящого життя, почав пити. Галя благала покінчити зі злодійським життям. Чіпка повернувся в крові. Під вікном плакала дівчинка, попросила впустити її. Мотря почула, що всю сім'ю дівчинки вбили. Мотря зрозуміла, хто це зробив. Товариство заарештували. Христя знайшла Галю повішеною. Наступного ранку Чіпка проходив селом як каторжник, Грицько побажав, щоб тому помагав Бог. Грицько і Христя забрали Мотрю догодовувати до смерті, але вона померла. Хату Чіпки купив єврей Гершко і зробив там шинок. Біля села є висока могила з хрестом з похованням 8 осіб, яких вбили однієї ночі.

Аналіз роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні" Панаса Мирного

До вашої уваги короткий аналіз роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні":

Літературний рід: епос

Літературний напрям: реалізм

Жанр: соціально-психологічний роман

Тема : зображення майже столітньої історії села Піски та життєпису Чіпки Варениченка

: зображення майже столітньої історії села Піски та життєпису Чіпки Варениченка Головна ідея : засудження боротьби з неправдою через кровопролиття

: засудження боротьби з неправдою через кровопролиття Головні герої : Нечипір (Чіпка) Варениченко, Іван Вареник, Грицько Чупруненко, Максим Гудзь, Галя Гудзь, Христя, Мотря, Лушня, Пацюк, Матня, Пани Польські й представники чиновництва

: Нечипір (Чіпка) Варениченко, Іван Вареник, Грицько Чупруненко, Максим Гудзь, Галя Гудзь, Христя, Мотря, Лушня, Пацюк, Матня, Пани Польські й представники чиновництва Основні сюжетні лінії: рід і життя Чіпки, рід і життя Максима Ґудзя, Грицько та його дружина, пани Польські.

Аудіокнига "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

Слухати аудіокнигу за романом Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні":

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