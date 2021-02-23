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HBO анонсував серіали та документальні фільми, які вийдуть у 2021 році
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На ютубі HBO з'явився ролик з анонсами серіалів і документальних стрічок, які вийдуть на платформі у 2021 році. Радіо МАКСИМУМ розповідає, чим нас цьогоріч здивують на платформі HBO.
У відео показані уривки з міні-серіалу "Сцени з подружнього життя" з Джесікою Честейн і Оскаром Айзеком, детективного шоу "Мейр з Істтауна" з Кейт Вінслет, міні-серіалу "Білий лотос" з Конні Бріттон і серіалу "Неймовірні" про супергероїв вікторіанської епохи.
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Серед прем'єр також декілька документальних фільмів: "Тіна" про співачку Тіну Тернер, "Аллен проти Ферроу", присвячена скандальним звинуваченнями режисера в педофілії та домаганнях до власної прийомної дочки Ділан, і "100-футова хвиля" про серфера Гарретта Макнамара.
Крім цього, у 2021 році вийдуть нові сезони серіалів "Спадкоємці", "Ведмежий кут", "Біла ворона", "Бетті", "Стримай свій ентузіазм", "Лос страшилкас", "Пацієнти", "Тренувальний табір", "Ми тут", "Дами жартують по-чорному" та інші.
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