Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

HBO анонсував серіали та документальні фільми, які вийдуть у 2021 році

  • 14
Які фільми та серіали вийдуть на HBO у 2021 році - фото 1
Які фільми та серіали вийдуть на HBO у 2021 році

На ютубі HBO з'явився ролик з анонсами серіалів і документальних стрічок, які вийдуть на платформі у 2021 році. Радіо МАКСИМУМ розповідає, чим нас цьогоріч здивують на платформі HBO.

У відео показані уривки з міні-серіалу "Сцени з подружнього життя" з Джесікою Честейн і Оскаром Айзеком, детективного шоу "Мейр з Істтауна" з Кейт Вінслет, міні-серіалу "Білий лотос" з Конні Бріттон і серіалу "Неймовірні" про супергероїв вікторіанської епохи.

Це цікаво: Фінн Вулфард розкрив подробиці зйомок нового сезону серіалу Дивні дива

Серед прем'єр також декілька документальних фільмів: "Тіна" про співачку Тіну Тернер, "Аллен проти Ферроу", присвячена скандальним звинуваченнями режисера в педофілії та домаганнях до власної прийомної дочки Ділан, і "100-футова хвиля" про серфера Гарретта Макнамара.

Крім цього, у 2021 році вийдуть нові сезони серіалів "Спадкоємці", "Ведмежий кут", "Біла ворона", "Бетті", "Стримай свій ентузіазм", "Лос страшилкас", "Пацієнти", "Тренувальний табір", "Ми тут", "Дами жартують по-чорному" та інші.

Читайте також: Офіційно: Тім Бертон зніме для Netflix серіал за мотивами Сімейки Адамсів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 268
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4436
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2829057
Загрузка...
Новини