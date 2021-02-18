Фінн Вулфард розкрив подробиці зйомок нового сезону серіалу Дивні дива

Фінн Вулфард, відомий завдяки ролі Майка у популярному серіалі Netflix "Дивні дива", нещодавно з'явився на CBC Listen і розповів фанатам кілька подробиць четвертого сезону. Актор стверджує, що серіал стане ще похмурішим, ніж раніше.

Читайте, що ж такого розповів Фінн Вулфард в інтерв'ю.

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"Насправді я скажу, що у третьому сезоні я подумав, що це найпохмуріший сезон, який коли-небудь був. Але насправді поки що 4-й сезон – це найпохмуріший сезон в історії", – сказав Фінн Вулфард.

Раніше Гейтен Матараццо, відомий завдяки ролі Дастіна, підтвердив слова Фінна в інтерв'ю US Weekly.

"Думаю, що це найстрашніший сезон, якщо порівнювати з трьома попередніми. Він мені подобається, тому що його цікаво знімати", – стверджує актор.

У День святого Валентина торік творці серіалу випустили коротке відео під назвою "З Росії з любов'ю". З ролика видно, що Хоппер усе ще живий, але якимось чином опинився у таборі для військовополонених у Росії.

From Russia with love… pic.twitter.com/ZWEMgy63Et — Stranger Things (@Stranger_Things) February 14, 2020

Пандемія змусила творців серіалу призупинити виробництво "Дивних див" на початку минулого року. Виконавчий продюсер Шон Леві сказав, що вільний час дав братам Дафферам можливість доопрацювати сценарій і зробити серіал ще цікавішим і страшнішим.

Нагадаємо, раніше син Уми Турман і Ітана Хоука приєднався до акторського складу "Дивних див". У серіалі також грає його старша сестра Майя.

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