Офіційно: Тім Бертон зніме для Netflix серіал за мотивами Сімейки Адамсів

Про роботу Тіма Бертона над серіалом за Сімейкою Адамсів в жовтні 2020 року повідомили ЗМІ, а в лютому 2021 цю новину офіційно підтвердив Netflix.

Серіал отримає назву Wednesday і розповість про те, як Венздей Адамс вчиться в академії Nevermore, намагається приборкати свій творчий хист, впоратися з монстром і розкрити якусь давню таємницю, пов'язану з її батьками.

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Провідними сценаристами і шоуранерами проєкту стануть Альфред Гоу і Майлз Міллар, відомі за Таємницями Смолвіля. Тім Бертон виступить режисером: для нього це буде перший ігровий (тобто не анімаційний) серіал. Wednesday отримає вісім епізодів. Коли їх випустять, поки невідомо.

Сімейка Адамс – група персонажів, яких в 1938 році придумав художник Чарльз Адамс. Про цих героїв виходили комікси, анімаційні та ігрові фільми і серіали. Венздей Адамс в екранізаціях Сімейки Адамс грали такі актриси, як Ліза Лорінг і Крістіна Річчі.

Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645 — NX (@NXOnNetflix) February 17, 2021

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