На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Мейр з Істтауна: з'явився трейлер мінісеріалу від HBO з Кейт Вінслет
-
- 1
Канал НВО показав перший трейлер анонсованого детективного серіалу Мейр з Істтауна. Ролик розміщений на YouTube-акаунті сервісу.
На YouTube-каналі Amediateka вийшов трейлер нового мінісеріалу від студії HBO під назвою Мейр з Істтауна. Детектив з семи епізодів стартує 18 квітня.
Це цікаво: Цей фільм очолив американський прокат: дивіться трейлер
Історія розгортається в маленькому провінційному містечку штату Пенсільванія, Істтауні. Героїня Кейт Вінслет (Мейр) – приватний детектив, що розслідує жорстоке вбивство, яке шокувало місто. Попутно при цьому намагається впоратися з внутрішніми сімейними проблемами. Як це часто буває, в маленьких похмурих містечках є найбільша кількість шаф зі скелетами...
У мінісеріалі зіграли Кейт Вінслет, Гай Пірс (Пам'ятай, Напролом), Джуліана Ніколсон (Чужинець) і Еван Пітерс. Сценарій написав Бред Інгелсбі (Нічний утікач, Поза грою), а режисером виступив Крейг Зобель (Залишені, Полювання).
І ще: Трафік: дивіться перший трейлер українською
-
18:44Мейр з Істтауна: з'явився трейлер мінісеріалу від HBO з Кейт Вінслет
-
18:18Як часто треба тренуватися для ефективного схуднення
-
17:40Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:31У Леонардо Ді Капріо забрали головну роль в новому фільмі Скорсезе
-
17:175 простих порад, які допоможуть прибирати рідше
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:50Нехай ця вискочка заздрить мовчки: Полякова знову оскандалилася на шоу
-
16:21Чому лікарі не радять їсти продукти білого кольору
-
15:43На першій шпальті The New York Times зобразили 500 тисяч точок: що це означає
-
15:12Чому погану новину краще повідомляти першою
-
14:53Тіна Кароль показала, як готувалася до провокативного кліпу Скандал
-
14:24Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються
-
13:51Створено будинок на колесах з ліфтом та балконом: фото
-
13:25Як попрасувати одяг без праски: неймовірний лайфхак показали на відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:10OST Скажене Весілля 3: українські зірки записали новий колоритний хіт На щастя
-
12:54Італійців обурив рецепт пасти в американській газеті: що не так з інгредієнтами
-
12:22Дослідники з'ясували, чим небезпечний запах нового автомобіля
-
11:50Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:21Перукар продав запис на першу стрижку після локдауну за чималу суму
-
10:50У PocketBook створили електронну книгу з кольоровим екраном
-
10:19День ангела у березні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:49Молода британка самотужки на човні перетнула Атлантику і потрапила до книги рекордів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого
-
08:54Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
-
17:175 простих порад, які допоможуть прибирати рідше
-
14:24Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються
-
11:50Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого
-
08:28Голос країни 11 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
- 21 лютого
-
20:50Дівчина тижня: гаряча дружина футболіста Ванда Нара, яка любить оголятися на камеру (18+)
-
17:51Місячний календар стрижок на березень 2021: дні, коли стригти волосся
-
15:19Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
-
12:19Пісня про рушник: як українська пісня Андрія Малишка звучить різними мовами
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
- 20 лютого
-
21:21Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують
-
18:16Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
15:1410 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
-
18:51Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
-
15:18Баланс між роботою та особистим життя: як його втримати
-
12:17Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого
-
07:33Як почати ранок, щоб допомогти мозку прокинутися швидше
- 18 лютого
-
21:45МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ ▶ ШАХТАР: онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:19Спокуслива фітоняшка розкрила свої прості секрети схуднення (фото 18+)
-
16:20Джону Траволті – 67 років: 8 головних ролей іменинника
-
14:15Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото)