Мейр з Істтауна: з'явився трейлер мінісеріалу від HBO з Кейт Вінслет

Канал НВО показав перший трейлер анонсованого детективного серіалу Мейр з Істтауна. Ролик розміщений на YouTube-акаунті сервісу.

На YouTube-каналі Amediateka вийшов трейлер нового мінісеріалу від студії HBO під назвою Мейр з Істтауна. Детектив з семи епізодів стартує 18 квітня.

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Історія розгортається в маленькому провінційному містечку штату Пенсільванія, Істтауні. Героїня Кейт Вінслет (Мейр) – приватний детектив, що розслідує жорстоке вбивство, яке шокувало місто. Попутно при цьому намагається впоратися з внутрішніми сімейними проблемами. Як це часто буває, в маленьких похмурих містечках є найбільша кількість шаф зі скелетами...

У мінісеріалі зіграли Кейт Вінслет, Гай Пірс (Пам'ятай, Напролом), Джуліана Ніколсон (Чужинець) і Еван Пітерс. Сценарій написав Бред Інгелсбі (Нічний утікач, Поза грою), а режисером виступив Крейг Зобель (Залишені, Полювання).

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