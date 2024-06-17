Харківський патрульний отримав звання почесного донора України

Хоча регулярні донори здають кров не задля відзнак, мати їх усе ж приємно. Так нещодавно звання почесного донора України отримав харків'янин.

Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

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Нещодавно у Києві на церемонії нагородження, організованій громадською організацією, відзначили 88 заслужених та почесних донорів крові України.

Серед них був і наш патрульний Дмитро Гладченко, – йдеться у Facebook.

Дмитро почав донорську діяльність у 2017 році і з того часу зробив 49 донацій, за що отримав звання почесного донора.

Скільки разів треба здати кров, аби стати Почесним донором?

Відповідно до п. 1 ст. 21 Закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" №931-ІХ в редакції від 12.01.2022 (далі – Закону), статус Почесного донора України можуть отримати громадяни, які безоплатно здали:

цільну кров – 40 доз;

плазму крові – 60 доз;

компоненти крові, заготовлені методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) – 40 доз.

Якщо йдеться про т. зв. змішане донорство, коли людина здає в різний час і цільну кров, і її компоненти, одна донація крові прирівнюється до двох донацій плазми та однієї донації компонентів крові, заготовлених методом аферезу — згідно з п. 4 ст. 21 Закону. Часовий проміжок, у протягом якого здійснюються донації, на отримання статусу не впливає.

Які пільги забезпечує звання Почесного донора?

Згідно з ч. 5 ст. 21 Закону, "Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць". Це положення втрачає силу у 2025 році, однак особи, що отримали статус Почесного донора до настання 2025 року, матимуть право на надбавку до пенсії, досягнувши відповідного віку.

Кожен регіональний підрозділ з питань охорони здоров’я обласних та київської держадміністрацій може встановлювати пільги для Почесних донорів за рахунок місцевих коштів, але на законодавчому рівні це не передбачено. Для Почесних донорів також було передбачене пільгове придбання ліків відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компонентів" від 1995 року, однак у 2020 він втратив чинність у зв’язку з введенням нового закону.

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