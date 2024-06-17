"Конотопська відьма" на Саміті миру у Швейцарії: актори зіграли фрагменти вистави

Фрагменти вистави "Конотопська відьма" від Національного театру імені Івана Франка показали у перший день першого Саміту миру у Швейцарії.

Про це йдеться в офіційному Instagram-акаунті театру.

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Вистава "Конотопська відьма" – одна з найбільш популярних та відомих сучасних вистав театру Франка. Вона отримала низку театральних нагород, зокрема у 2024 році стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка у категорії "Театральне мистецтво".

Конотопська відьма – це голос сучасної України, яка бореться з темрявою за своє існування. Це сучасна історія про силу українського духу та його незламність. Духу, що сповнений світла правди та голосно звучить сьогодні крізь віки у єдиному прагненні жити, творити, перемагати!, – говорить Євген Нищук, генеральний директор і художній керівник Національного театру імені Івана Франка.

Режисером вистави є Іван Уривський. У "Конотопській відьмі" грають два склади акторів. Вистава стала "вірусною" в соціальних мережах, набравши мільйони переглядів, а рецензії на неї пишуть такі видання, як The New York Times. Для того, щоб купити квитки на виставу, кияни вишукувалися у велику чергу з самого ранку.

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