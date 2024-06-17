Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт

Одна з представниць України на "Євробаченні-2024", українська реперка alyona alyona, відсвяткувала день народження на фронті. Вона вирішила присвятити цей день тим, кому завдячує життям.

В цей особливий день Alyona Alyona разом з "Культурним десантом" вирушила на фронт. Реперка виступила для українських захисників у своє 33-річчя.

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Співачка для "ЖВЛ представляє" пояснила, що завдячує захисникам, що має змогу спокійно жити та займатися творчістю.

Свій день народження я хочу провести з виступами з "Культурним десантом" для військових на фронті, прифронтовій зоні. Я завдячую військовим тому, що цей день народження відбувається. Я хочу привезти їм своє "дякую" за те, що я жива і маю змогу творити і жити далі. Для мене це важливо – бути там у цей день, – поділилася артистка.

Також alyona alyona звернулася до шанувальників із важливим проханням. Виконавиця попросила всіх, хто хоче її привітати, задонатити кошти на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Найкращим подарунком для мене буде ваш донат на збір на засоби РЕБ. Будь-який ваш донат дуже і дуже важливий, навіть кілька гривень, бо маленьких донатів не існує! – звернулася до фанів артистка.

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