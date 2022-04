Гурт Metallica продає футболки, дохід від яких йде на допомогу українцям

Музиканти вже зібрали пів мільйона доларів. Ці гроші Metallica переказали у фонд World Central Kitchen.

Metallica – всесвітньовідомий та популярний музичний рок-гурт. Музиканти долучилися до підтримки України та отримують гроші на благодійність від продажу спеціального мерча.

Metallica на ЦЬОМУ сайті продають футболку за 40$, а весь дохід від продажу йде на допомогу українцям.

Гроші музиканти передають до фонду World Central Kitchen. Ця організація вважає, що їжа – це універсальне право людини, тож займається забезпеченням харчування для тих, хто виїхав з України через напад рф. Ще вони доставляють харчі в постраждалі міста на Київщині, а також в Харків.

World Central Kitchen з 24 лютого займається кампанією #ChefsForUkraine, яка годує біженців. Вже у шести країнах подано понад 5 мільйонів страв. Суть місії "All Within My Hands" полягає у боротьбі з голодом.

На сайті музичного гурту зазначено, що "принт цієї футболки – це абсолютно нове мистецтво, яке створив та щедро пожертвував Ендрю Крімансом для нашої ексклюзивної футболки "Місяць дарування"! Вторговані кошти підуть на кампанію World Central Kitchen #ChefsForUkraine".

