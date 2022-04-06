Папа Римський засудив звірства у Бучі та назвав його містом мучеників

Папа Франциск засудив убивства у Бучі, що під Києвом. Він також підняв український прапор, надісланий з міста, на своїй щотижневій аудієнції у залі Ватикану.

Як розповідає The Guardian, Папа Римський назвав звірства Росії "різаниною у Бучі". Також він назвав місто мучеником.

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Нещодавні новини з війни в Україні замість полегшення та надії принесли нові звірства, такі як різанина у Бучі. Жорстокість, яка стає все більш жахливою, навіть стосовно мирних мешканців, беззахисних жінок і дітей, – наголосив він.

Папа Римський вкотре закликав зупинити війну та зробити так, щоб зброя замовкла. Він наголосив, щоб російська сторона перестала сіяти смерть та руйнування.

Вчора саме із Бучі мені привезли цей прапор. Він родом саме з війни, саме з того міста-мученика Бучі, – додав Папа Франциск.

Також під час своєї аудієнції понтифік поцілував стяг України.

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