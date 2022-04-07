"Душі": аніматори створили щемливе відео про загиблих під час війни

Українські художники-мультиплікатори випустили болючий ролик про українців, які загинули через вторгнення російських окупантів. Зруйновані міста та зруйновані життя – від цього відео важко стримати сльози.

"Волонтерська Анімація України" показала емоційний ролик "Душі", який присвячено всім убитим цивільним з українських міст. Всі вони мали свої звички, свої бажання та свої плани на майбутнє, але російські окупанти забрали у них життя.

І ще: Ніколи не пробачимо ворогам: Вакарчук побував у звільненій від окупантів Бородянці

Від матері з немовлям на руках та родини, яка просто їхала в авто, до бабусі на візку по дорозі до церкви. На фоні можна побачити зруйновані українські міста, у яких раніше був мир. Для цих українців завтра вже не настане.

"Серця живих завжди будуть боліти за тисячі безвинно вбитих душ", – йдеться у ролику, який вже зібрав майже 200 тисяч переглядів. Нам не можна забувати про всі злочини окупантів та про всіх загиблих у цій війні.

Читайте також: Фіолет зняв кліп на пісню "Заряджай" у поруйнованій школі: від нього мороз по шкірі