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Грибна ікра на зиму: прості рецепти смачної консервації з фото

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як приготувати грибну ікру на зиму - фото 1
як приготувати грибну ікру на зиму

Найкращий сезон для приготування грибної ікри – вересень, адже ви можете назбирати у лісі повні кошики грибів. Обирайте найкращі рецепти на Радіо МАКСИМУМ!

Грибна ікра на зиму

Інгредієнти:​​

  • Опеньки – 1 кг
  • Маслюки – 1 кг
  • Цибуля ріпчаста – 300 г
  • Морква – 300 г
  • Рослинна олія – 40 мл
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Рослинна олія – 80 мл

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грибна ікра - фото 352222

Рецепт приготування грибної ікри:

  1. Гриби викласти в друшляк, підставити під струмінь гарячої води, ретельно помити, очистити.
  2. Потім відварити гриби в підсоленій воді протягом пів години, пінку в процесі знімати.
  3. Тим часом ріпчасту цибулю і моркву очистити, цибулю порізати невеликими кубиками, моркву натерти на тертці, обсмажити на олії до м'якості.
  4. Гриби викласти в друшляк, дати стекти рідині, пропустити через м'ясорубку використовуючи велику решітку.
  5. Перекласти гриби з обсмаженими овочами в відповідну товстостінну каструлю, відправити на вогонь, посолити та поперчити, тушкувати під кришкою 30-40 хвилин, періодично помішувати.
  6. У попередньо простерилізовані банки викласти гарячу ікру щільно, кожну порцію ретельно утрамбовувати, щоб не залишалося повітря, а на поверхню налити по 2 столові ложки рослинної олії. Закрити заготовки бляшаними кришками, дати охолонути й перенести на зберігання в льох.

Консервація ікри з грибів

Інгредієнти:​​

  • Гриби – 1 кг
  • Цибуля ріпчаста – 600 г
  • Часник – 4 зубчики
  • Оцет – 4 ст.л.
  • Рослинна олія – 100 мл
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Петрушка – 50 гр
  • Кріп – 50 гр
ікра з грибів - фото 352221

Рецепт приготування ікри з грибів:

  1. Перебрати гриби, промити їх і поставити варитися.
  2. Після закипання води, варити гриби протягом приблизно 20 хвилин.
  3. Після того як гриби зварилися, просушити їх, а потім подрібнити в блендері.
  4. Дрібненько порізати цибулю та обсмажити на олії до золотистого.
  5. Викласти в цю ж сковороду підготовлені гриби, дрібно порубаний часник, сіль і чорний мелений перець, всю масу добре перемішати й тушкувати протягом 10-15 хвилин.
  6. Після закінчення приготування додати в масу оцет, перемішати, укласти ікру в простерилізовані банки та закрити кришками. Зберігати таку закуску потрібно в холодильнику.

Домашня грибна ікра з шампіньйонів

Інгредієнти:​​

  • Печериці – 0,5 кг
  • Цибуля ріпчаста – 6 шт
  • Морква – 6 шт
  • Рослинна олія – 2 ст.л.
  • Яблучний оцет – 1 ч.л.
  • Сіль – за смаком
  • Спеції сухі – за смаком
грибна ікра з шампінйонів - фото 352224

Рецепт приготування грибної ікри з печериць:

  1. Гриби помити та відварити протягом 10 хвилин в підсоленій воді, після чого відкинути на друшляк. Дати воді стекти, потім печериці подрібнити за допомогою блендера.
  2. Налити в сковороду олію, очистити та дрібно порубати цибулю. Обсмажити до золотистого, потім додати подрібнені гриби та натерту на тертці моркву.
  3. Перемішати масу і продовжити її смажити 10 хвилин.
  4. Додати сіль, спеції, влити оцет.
  5. Все перемішати, зменшити вогонь, накрити сковороду кришкою і залишити готуватися протягом 15 хвилин.
  6. Готову ікру прямо гарячої розкладати по стерилізованих банках, закрити кришками. Зберігати в прохолодному місці.

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Грибна ікра з опеньків

Інгредієнти:​​

  • Опеньки – 400 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт
  • Зелена цибуля – 1 г
  • Столовий оцет – 1 ст.л.
  • Рослинна олія – 2 ст.л.
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
грибна ікра з опеньків - фото 352226

Рецепт приготування грибної ікри з опеньків:

  1. Для початку перебирати опеньки, ретельно помити й варити до готовності.
  2. Воду з грибів злити, а їх відправити на сковороду в рослинну олію смажитися.
  3. Смажити до тих пір, поки вся вода з грибів не випарується. Як тільки це відбудеться, прибрати. Дати охолонути та пропускаємо через м'ясорубку.
  4. Нарізати дуже дрібно цибулю і підсмажити в тій же олії, в якій до цього смажилися опеньки.
  5. Посолити та поперчити, в самому кінці готування всипати нарізану зелену цибулю.
  6. Тримати на вогні близько хвилини, залити оцтом, ще хвилинку смажити, помішуючи, і тут же забрати.
  7. Змішати гриби з цибулею і вкласти їх в підготовлені банки.
  8. Окремо підігріти соняшникову олію і залити гриби так, щоб закрити їх повністю.
  9. Банки стерилізувати й після закрити.

Грибна закуска в домашніх умовах

Інгредієнти:​​

  • Сухі гриби – 450 г
  • Кілька невеликих цибулин
  • Кілька ложок рослинної олії
  • Сіль – за смаком
  • Чорний мелений перець – за смаком
  • Оцет – 45 мл
  • Кубик цукру
грибна закуска - фото 352223

Рецепт заготовки грибної закуски:

  1. Лук подрібнити, обсмажити на олії до золотистого кольору.
  2. Гриби замочити, потім відварити до готовності в підсоленій воді, воду потім зцідити.
  3. Змішати гриби з цибулею, заправити сіллю і перцем.
  4. Також додати до них шматочок цукру й оцет.
  5. Перемолоти всі інгредієнти блендером.
  6. Відварені сухі гриби можна і просто дрібно порубати ножем, а потім змішати з подрібненим обсмаженою цибулею.
  7. Подавати з хлібом, зверху посипати кільцями зеленої цибулі.

Грибна ікра на зиму без стерилізації

Інгредієнти:​​

  • Гриби – 2 кг
  • Ріпчаста цибуля – 0,5 кг
  • Морква – 0,5 кг
  • Сіль – за смаком
  • Олія рослинна
грибна ікра без стерилізації - фото 352225

Рецепт приготування грибної ікри на зиму без стерилізації:

  1. Гриби очистити, обмити, відварити в підсоленій воді 20-30 хвилин на невеликому вогні.
  2. Відкинути на друшляк, дати стекти рідині, гриби пропустити через м'ясорубку.
  3. Обсмажити гриби на рослинній олії, періодично перемішуючи.
  4. Цибулю очистити, подрібнити.
  5. Моркву очистити, обмити, обсушити, натерти на тертці.
  6. Цибулю і моркву обсмажити на олії до м'якості.
  7. Змішати гриби та овочі, викласти в глибоку сковороду або форму і поставити в розігріту духовку на 2 години при температурі 120 градусів.
  8. Потім розкласти гарячу ікру в стерилізовані невеликі банки, відразу закатати. Саму ікру в банках стерилізувати не потрібно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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