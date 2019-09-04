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Грибна ікра на зиму: прості рецепти смачної консервації з фото
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Найкращий сезон для приготування грибної ікри – вересень, адже ви можете назбирати у лісі повні кошики грибів. Обирайте найкращі рецепти на Радіо МАКСИМУМ!
Грибна ікра на зиму
Інгредієнти:
- Опеньки – 1 кг
- Маслюки – 1 кг
- Цибуля ріпчаста – 300 г
- Морква – 300 г
- Рослинна олія – 40 мл
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Рослинна олія – 80 мл
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Рецепт приготування грибної ікри:
- Гриби викласти в друшляк, підставити під струмінь гарячої води, ретельно помити, очистити.
- Потім відварити гриби в підсоленій воді протягом пів години, пінку в процесі знімати.
- Тим часом ріпчасту цибулю і моркву очистити, цибулю порізати невеликими кубиками, моркву натерти на тертці, обсмажити на олії до м'якості.
- Гриби викласти в друшляк, дати стекти рідині, пропустити через м'ясорубку використовуючи велику решітку.
- Перекласти гриби з обсмаженими овочами в відповідну товстостінну каструлю, відправити на вогонь, посолити та поперчити, тушкувати під кришкою 30-40 хвилин, періодично помішувати.
- У попередньо простерилізовані банки викласти гарячу ікру щільно, кожну порцію ретельно утрамбовувати, щоб не залишалося повітря, а на поверхню налити по 2 столові ложки рослинної олії. Закрити заготовки бляшаними кришками, дати охолонути й перенести на зберігання в льох.
Консервація ікри з грибів
Інгредієнти:
- Гриби – 1 кг
- Цибуля ріпчаста – 600 г
- Часник – 4 зубчики
- Оцет – 4 ст.л.
- Рослинна олія – 100 мл
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Петрушка – 50 гр
- Кріп – 50 гр
Рецепт приготування ікри з грибів:
- Перебрати гриби, промити їх і поставити варитися.
- Після закипання води, варити гриби протягом приблизно 20 хвилин.
- Після того як гриби зварилися, просушити їх, а потім подрібнити в блендері.
- Дрібненько порізати цибулю та обсмажити на олії до золотистого.
- Викласти в цю ж сковороду підготовлені гриби, дрібно порубаний часник, сіль і чорний мелений перець, всю масу добре перемішати й тушкувати протягом 10-15 хвилин.
- Після закінчення приготування додати в масу оцет, перемішати, укласти ікру в простерилізовані банки та закрити кришками. Зберігати таку закуску потрібно в холодильнику.
Домашня грибна ікра з шампіньйонів
Інгредієнти:
- Печериці – 0,5 кг
- Цибуля ріпчаста – 6 шт
- Морква – 6 шт
- Рослинна олія – 2 ст.л.
- Яблучний оцет – 1 ч.л.
- Сіль – за смаком
- Спеції сухі – за смаком
Рецепт приготування грибної ікри з печериць:
- Гриби помити та відварити протягом 10 хвилин в підсоленій воді, після чого відкинути на друшляк. Дати воді стекти, потім печериці подрібнити за допомогою блендера.
- Налити в сковороду олію, очистити та дрібно порубати цибулю. Обсмажити до золотистого, потім додати подрібнені гриби та натерту на тертці моркву.
- Перемішати масу і продовжити її смажити 10 хвилин.
- Додати сіль, спеції, влити оцет.
- Все перемішати, зменшити вогонь, накрити сковороду кришкою і залишити готуватися протягом 15 хвилин.
- Готову ікру прямо гарячої розкладати по стерилізованих банках, закрити кришками. Зберігати в прохолодному місці.
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Грибна ікра з опеньків
Інгредієнти:
- Опеньки – 400 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Зелена цибуля – 1 г
- Столовий оцет – 1 ст.л.
- Рослинна олія – 2 ст.л.
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
Рецепт приготування грибної ікри з опеньків:
- Для початку перебирати опеньки, ретельно помити й варити до готовності.
- Воду з грибів злити, а їх відправити на сковороду в рослинну олію смажитися.
- Смажити до тих пір, поки вся вода з грибів не випарується. Як тільки це відбудеться, прибрати. Дати охолонути та пропускаємо через м'ясорубку.
- Нарізати дуже дрібно цибулю і підсмажити в тій же олії, в якій до цього смажилися опеньки.
- Посолити та поперчити, в самому кінці готування всипати нарізану зелену цибулю.
- Тримати на вогні близько хвилини, залити оцтом, ще хвилинку смажити, помішуючи, і тут же забрати.
- Змішати гриби з цибулею і вкласти їх в підготовлені банки.
- Окремо підігріти соняшникову олію і залити гриби так, щоб закрити їх повністю.
- Банки стерилізувати й після закрити.
Грибна закуска в домашніх умовах
Інгредієнти:
- Сухі гриби – 450 г
- Кілька невеликих цибулин
- Кілька ложок рослинної олії
- Сіль – за смаком
- Чорний мелений перець – за смаком
- Оцет – 45 мл
- Кубик цукру
Рецепт заготовки грибної закуски:
- Лук подрібнити, обсмажити на олії до золотистого кольору.
- Гриби замочити, потім відварити до готовності в підсоленій воді, воду потім зцідити.
- Змішати гриби з цибулею, заправити сіллю і перцем.
- Також додати до них шматочок цукру й оцет.
- Перемолоти всі інгредієнти блендером.
- Відварені сухі гриби можна і просто дрібно порубати ножем, а потім змішати з подрібненим обсмаженою цибулею.
- Подавати з хлібом, зверху посипати кільцями зеленої цибулі.
Грибна ікра на зиму без стерилізації
Інгредієнти:
- Гриби – 2 кг
- Ріпчаста цибуля – 0,5 кг
- Морква – 0,5 кг
- Сіль – за смаком
- Олія рослинна
Рецепт приготування грибної ікри на зиму без стерилізації:
- Гриби очистити, обмити, відварити в підсоленій воді 20-30 хвилин на невеликому вогні.
- Відкинути на друшляк, дати стекти рідині, гриби пропустити через м'ясорубку.
- Обсмажити гриби на рослинній олії, періодично перемішуючи.
- Цибулю очистити, подрібнити.
- Моркву очистити, обмити, обсушити, натерти на тертці.
- Цибулю і моркву обсмажити на олії до м'якості.
- Змішати гриби та овочі, викласти в глибоку сковороду або форму і поставити в розігріту духовку на 2 години при температурі 120 градусів.
- Потім розкласти гарячу ікру в стерилізовані невеликі банки, відразу закатати. Саму ікру в банках стерилізувати не потрібно.
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