Грайлива Тіна Кароль здивувала фанатів веселим відео

В останній день літа, Тіна Кароль порадувала шанувальників свого таланту приємним сюрпризом. Зірка поділилася з підписниками цікавим відео на своїй сторінці в Instagram.

Українська поп-діва Тіна Кароль опублікувала оригінальне відео, на якому продемонструвала шанувальникам три нові анімаційні маски, створені з нагоди прем'єри її нової композиції "Вабити".

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Нагадаємо, що недавно співачка виступила з новою композицією на сцені популярного хореографічного шоу Танці з зірками та вразила всіх не тільки вокалом, а й запальним танцем.

Тепер же зірка показала, як і чим фоловери зможуть "прикрасити" своє обличчя, надихнувшись її новим хітом. Відзначимо, що Instagram-маска містить в собі кілька елементів, серед яких сердечка, вишеньки і мікрофон.

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