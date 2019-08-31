Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Грайлива Тіна Кароль здивувала фанатів веселим відео

  • 19
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

В останній день літа, Тіна Кароль порадувала шанувальників свого таланту приємним сюрпризом. Зірка поділилася з підписниками цікавим відео на своїй сторінці в Instagram.

Українська поп-діва Тіна Кароль опублікувала оригінальне відео, на якому продемонструвала шанувальникам три нові анімаційні маски, створені з нагоди прем'єри її нової композиції "Вабити".

До слова: Танці з зірками 2019: Тіна Кароль здивувала мережу запальним танцем у відвертому платті

Нагадаємо, що недавно співачка виступила з новою композицією на сцені популярного хореографічного шоу Танці з зірками та вразила всіх не тільки вокалом, а й запальним танцем.

Тепер же зірка показала, як і чим фоловери зможуть "прикрасити" своє обличчя, надихнувшись її новим хітом. Відзначимо, що Instagram-маска містить в собі кілька елементів, серед яких сердечка, вишеньки і мікрофон.

Читайте також: Леся Нікітюк в купальнику знову завела мережу апетитними формами: пікантне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра
  • 28 серпня, 13:15
  • 564
Моделі 90-х: як змінилася білява амазонка Ребека Ромейн (18+)
  • 29 серпня, 16:21
  • 1391
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1721132
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз