Леся Нікітюк в купальнику знову завела мережу апетитними формами: пікантне фото

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк після насиченого робочого літа вирішила відпочити і відновити сили на відомому турецькому курорті – в Бодрумі. Так, зірка радує своїх шанувальників ефектними та спокусливими кадрами з відпочинку.

Як же на курорті обійтися без гарячого фото в купальнику? Леся опублікувала максимально позитивний і водночас сексуальний кадр на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Надя Дорофєєва розбурхала мережу знімком без одягу

Леді Ле зробила "нетипову" фотографію з iPhone в дзеркалі. За задоволеним виразом обличчя теледіви видно, що вона добре проводить час. Але ж підписники красуні відразу звернули увагу на апетитні форми Лесі. Так, зірка телеекранів позувала в спокусливому купальнику, прийнявши сміливу позу, яка вигідно підкреслила пружні сідниці Нікітюк. Користувачі мережі не втрималися і засипали красуню компліментами.

Читайте також: Тіна Кароль знялася у сексуальному образі