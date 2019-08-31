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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Леся Нікітюк в купальнику знову завела мережу апетитними формами: пікантне фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк після насиченого робочого літа вирішила відпочити і відновити сили на відомому турецькому курорті – в Бодрумі. Так, зірка радує своїх шанувальників ефектними та спокусливими кадрами з відпочинку.

Як же на курорті обійтися без гарячого фото в купальнику? Леся опублікувала максимально позитивний і водночас сексуальний кадр на своїй сторінці в Instagram.

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Леді Ле зробила "нетипову" фотографію з iPhone в дзеркалі. За задоволеним виразом обличчя теледіви видно, що вона добре проводить час. Але ж підписники красуні відразу звернули увагу на апетитні форми Лесі. Так, зірка телеекранів позувала в спокусливому купальнику, прийнявши сміливу позу, яка вигідно підкреслила пружні сідниці Нікітюк. Користувачі мережі не втрималися і засипали красуню компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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