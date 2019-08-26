Танці з зірками 2019: Тіна Кароль здивувала мережу запальним танцем у відвертому платті

Поп-діва сучасної української естради Тіна Кароль викликала справжній фурор своїм виступом під час прем'єрного випуску нового сезону Танців з зірками.

Улюблениця публіки співачка Тіна Кароль стала ведучою першого випуску нового сезону телешоу Танці з зірками. Разом з шоуменом Юрієм Горбуновим, співачка провела прем'єрний ефір у неймовірному блискучому платті складного крою зі спущеним плечем і глибоким розрізом.

До слова: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 1 випуск шоу

Однак не цей наряд красуні викликав найбільший ажіотаж в мережі, а її виступ, як запрошеної зірки. Артистка, змінивши наряд на сексуальне коротке плаття, представила свою нову пісню "Вабити" і в супроводі балету показала складну і водночас спокусливу хореографію. Тіна так ритмічно і пластично танцювала, що її шанувальники вирішили, що такий талант не годиться приховувати і запропонували улюблениці обов'язково взяти участь у наступному сезоні танцювального шоу.

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