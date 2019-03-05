Гра престолів: вийшов видовищний трейлер фінального сезону

Восьмий сезон буде складатися з шести серій / Onliner

Телеканал HBO опублікував перший повноцінний трейлер фінального сезону серіалу Гра престолів, який вийде на екрани 14 квітня. Дивимося та насолоджуємося!

Герої серіалу в фінальному сезоні готуються до епічної битви з Королем Ночі і його армією мертвих, серед яких тепер з'явився ще й один з драконів.

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Прем'єра восьмого сезону Гри престолів відбудеться 14 квітня 2019 року. Судячи з численних інтерв'ю акторів, на нас чекає одна з найтриваліших батальних сцен в історії серіалів.

Раніше HBO поділився кадрами з восьмого, останнього, сезону популярного фентезі-серіалу Гра престолів. Відповідні знімки були оприлюднені на офіційній сторінці серіалу в Тwitter. На представлених фото зображена велика частина головних героїв телешоу.

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