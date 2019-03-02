Джордж Мартін не буде зніматися у 8 сезоні Гри престолів

Автор серії романів "Пісня льоду та полум'я", за якою проводяться зйомки популярного серіалу "Гра престолів", Джордж Мартін цілком міг з'явитися у фінальному сезоні, але цього не відбудеться. Сам же письменник пояснив, чому фанати серіалу не побачать його в останніх серіях.

Джордж Мартін заявив, що не хоче витрачати свій дорогоцінний час на зйомки. Натомість він планує зосередитися над написанням шостої книги серії "Вітри зими".

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Девід Беніофф та Ден Вайсс запросили мене для камео в одному з фінальних епізодів, що спокушало мене, – зазначив Мартін. – Але не думаю, що камео було б варте часу, який знадобився б на повернення до Белфаста.

Наразі письменник проживає у штаті Нью-Мексико. Це означає, що для зйомок йому необхідно було б перетнути майже всю територію США, а також перелетіти Атлантичний океан. Нагадаємо, що серіал знімають у Північній Ірландії.

Крім того, він зазначив, що вже знімався в цьому серіалі. Джордж Мартін був одним із гостей на весіллі Дейнеріс Таргарієн і кхала Дрого у пілотній серії. Тоді матір драконів грала Тамзін Мерчант. Згодом на цю роль затвердили неймовірну Емілію Кларк. Логічно, що епізод довелося перезняти, а частина з письменником просто не потрапила до серіалу.

Остання книга Джорджа Мартіна вийшла ще у 2011 році. Шосту частину "Вітри зими" він уже вісім років намагається дописати, але саме робота над зйомками стояла на заваді реалізації його бажання. Сам Джордж планує вихід ще однієї книги – "Мрії про весну". Вона й завершить серію романів.

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