Гра престолів: у Франції показали гобелен за мотивами популярного серіалу

87-метровий гобелен зі сценами з серіалу "Гра престолів", витканий в Ірландії, виставлений в нормандському місті Байє. Гобелен створили на замовлення одного туристичного агентства Ірландії – країни, де проходила велика частина зйомок популярного серіалу.

Робота вивішена для огляду в готелі міста Байє – Hotel du Doyen, неподалік музею, де зберігається знаменитий 70-метровий гобелен XI століття. Саме цей старовинний гобелен з Байє і надихнув сучасних майстрів на створення нового полотна за мотивами культового серіалу.

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Гобелен XI століття розповідає про похід на Англію Вільгельма I Завойовника, а також про події битви при Гастінгсі у 1066 році. Таке територіальне сусідство задумане організаторами експозиції для того, щоб відвідувачі по можливості могли порівняти обидва полотна.

Полотно за мотивами "Гри престолів" виткали на найстарішій прядильній фабриці в Північній Ірландії. Потім протягом 1500 годин його розшивали вручну 30 майстринь. Послідовність фрагментів полотна відповідає сюжетній хронології популярного серіалу. Довжина гобелена збільшувалася поступово, з виходом кожної "нової серії".

Приблизно через 87 метрів сюжет гобелена закінчується кривавими, суперечливими сценами, які завершують восьмий сезон.

Відтворювати весь цей драматизм за допомогою жакардової нитки було непросто, сказала шеф-дизайнер проєкту Валері Вілсон. Швидше за все, це було проблемою і для середньовічних вишивальниць, котрі створювали знаменитий 70-метровий гобелен з Байє, щоб розповісти про вторгнення в Англію Вільгельма I Завойовника.

За словами Антуана Верні, головного зберігача Музею Байє, два гобелени зачіпають загальну тему: виправдання насильства на шляху до влади.

Хранитель музею пояснив, що гобелен XXI століття – це данина поваги майстрам раннього середньовіччя, які, напевно, були б раді дізнатися, що через тисячу років їхня робота надихає майстрів на нові творіння.

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