Гра престолів повертається: HBO почав працювати над приквелом серіалу

За вісім років виходу на екрани серіал Гра престолів зібрав чималу армію шанувальників. Однак не всі з них були задоволені фінальними епізодами заключного сезону. HBO хоче це виправити.

Творці стрічки, зокрема телеканал HBO, почали працювати над ще одним приквелом (передісторією), в якому обіцяють забезпечити фанатам більшу кількість сцен, яких їм не вистачило у 8 сезоні.

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На початку червня в мережі з'явилася інформація про те, що знімальна команда почала працювати над приквелом Гри престолів, а в липні стало відомо, що зйомки першого епізоду вже закінчені. Однак на цьому сюрпризи від творців культової стрічки не завершилися.

Як повідомляє Deadline, телеканал HBO має намір ще не один раз здивувати шанувальників легендарної саги, тому взялися за зйомки ще одного приквелу. Історія, яку знімальна команда покаже в новому серіалі, розповість про події, що сталися за 300 років до існування Вестроса з сучасними героями. В джерелі зазначається, що однією з ключових сцен стане громадянська війна, яка відома як Танець Драконів. Над сценарієм знову працює Джордж Мартін.

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