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Кіт Харінгтон зізнався, що саме з Гри Престолів його розлютило

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Актор Кіт Харінгтон - фото 1
Актор Кіт Харінгтон / gloriousfootball

Серед незадоволених фіналом серіалу Гра престолів були не тільки глядачі, а і зірки саги, наприклад, Кіт Харінгтон. Актор розповів, який з сюжетних поворотів картини по-справжньому його розлютив.

Виявляється, Кіту не сподобався один з ключових моментів третього епізоду фінального сезону, в якому Арья Старк вбиває Короля Ночі. "Я був трохи розлючений, тому що я сам хотів його убити! Мені здається, що я відчув те ж, що і всі інші: тому що нас довгий час до цього готували, і в підсумку мені не дали його вбити", – пояснив Харінгтон.

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Однак, Кіт підкреслив, що був щасливий за Мейсі Вільямс і Арью. "Це був крутий поворот, і він прекрасно підсумував подорож Мейсі. Протягом декількох сезонів ми спостерігали за тим, як вона розвиває в собі навички, щоб стати загартованим асасином. І в підсумку вона їх використовує, щоб вбити головного антагоніста серіалу", – поділився Кіт.

Він також зізнався, що смерть Дейенеріс стала для нього повною несподіванкою. "Я не бачив сценарій фінального сезону аж до загального читання, – згадує актор. – І я не усвідомлював, що станеться, поки у мене не залишилося приблизно пів сторінки до моменту, коли Джон вбиває Дені. Я пам'ятаю, що в мене відвалилася щелепа, і я подивився через весь стіл на Емілію, а вона лише повільно кивала у відповідь..."

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Джерело: thesun
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