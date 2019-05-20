На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гра престолів 8: всі відсилки 6 серії, які ви могли не помітити
-
- 54
6 серія 8 сезону Гри престолів вийшла на екранах 20 травня і встигла викликати справжній шквал коментарів від фанатів. Більшість розкритикували фінал саги, однак найуважніші помітили приємні і не дуже відсилки та пасхалки. Що ви могли пропустити в останній серії - читайте далі
Фінальна серія останнього сезону Гри престолів відзначилась не лише новим ляпом, а й цікавими і навіть милими відсилками, на які варто звернути увагу.
Обережно, спойлери! Якщо ви досі не дивились серію, не продовжуйте читати!
Хлопчик, що вижив
Під час вибору нового правителя для всіх королівств, які залишились, Тіріон пропонує Брана, називаючи його хлопчиком, який впав з вежі та вижив. Можна припустити, що ці слова є відсилкою до Гаррі Поттера, якого також називали "хлопцем, що вижив".
Справжній Залізний трон
Дені у своїй фінальній сцені ділиться з Джоном спогадом з дитинства, коли вона ще не дуже вміла рахувати, але уявляла собі Залізний трон з тисячі мечів загиблих ворогів Ейгона Таргарієна (першого короля на троні) зовсім не таким, а справді величезним. Саме так він виглядав у книжках Джорджа Мартіна.
Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери
Пісня льоду й полум'я
Кінець 6 серії показує, як Сем дає Тиріону цікаву книжку з назвою "Пісня льоду й полум'я" з основними подіями Гри престолів. До слова, саме на основі серії книг з однойменною назвою від Джорджа Мартіна і було знято серіал.
Прощання зі Сноу
Останні миті 6 серії показують, як Джон Сноу прощається зі своєю родиною у порту Королівської гавані. Хлопець планує повернутися до Чорного замку, щоб знову нести варту, як колись. Сама сцена дуже нагадує прощання Фродо з друзями у "Володарі перснів: Повернення короля". А Бездоганні надто вже схожі на ельфів, хоча й не такі інтелігентні.
Що за Вестеросом?
Кумедно, але у 8 епізоді 6 сезону Ар'я говорить із леді Клейн, яка просить поїхати з нею до Пентоса. Юна Старк відмовляється і на питання, куди ж вона прямує, відповідає: "Ессос - це схід, Вестерос - захід, а що на захід від Вестероса?". А фінал показує, що дівчина нарешті знайде відповідь на свої питання.
Відчинені та зачинені ворона Стіни
Фінальна сцена останньої серії відзеркалює сцену з першого епізоду. Тоді троє братів з нічної Варти виходять з Чорного замку біля стіни, ворота відчиняються і вони прямують до лісу. Остання ж сцена показує, як Джон з Тормундом, Привидом та здичавілими вирушають на "справжню північ", даючи надію, що у них буде краще майбутнє, аніж у хлопців з першої серії.
Читайте також: Гра престолів 8: хто помер у фінальному сезоні
-
18:22У цьому місті найвищі у світі зарплати
-
18:14Що чекає на користувачів Huawei після скандалу зі США
-
18:00Гороскоп на 21 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Дорофєєва у коротеньких шортиках спокусила мережу
-
17:415 порад лікарів, які допоможуть тримати мозок у тонусі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:20Ryanair запускає додатковий рейс до Варшави
-
17:13Гра престолів відпочиває: американці назвали серіал, який їх вразив
-
16:42Ось чому професія бортпровідника не така вже й романтична
-
16:22Названі реальні терміни здійснення польоту на Марс
-
16:14OnePlus 7 Pro виявився швидшим за iPhone XS Max
-
15:50Гра престолів 8: всі відсилки 6 серії, які ви могли не помітити
-
15:29Хлопець загубив подушку на даху і став зіркою: фото
-
15:13Науковці б'ють на сполох через стрімке підвищення рівня моря
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:59Skoda Superb: з'явився новий тизер флагманської моделі
-
14:43Інавгураційна промова президента Зеленського в Раді: текст і відео
-
14:30Творці Гри престолів пустять з молотка Залізний трон
-
14:15Шкільні питання: перевірте, що ви пам'ятаєте з музики
-
13:54Популярні пісні: найкраща нова музика тижня, яку варто почути
-
13:33Модель Victoria's Secret показала ідеальне тіло у бікіні
-
13:19Гра престолів 8: у фіналі серіалу знайшли новий кіноляп
-
12:55Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами
-
12:28Селфі з дружиною: Зеленський опублікував перше фото в день інавгурації
-
12:14Зеленський і Ляшко влаштували перепалку під час інавгурації у Раді: відеофакт
-
15:50Гра престолів 8: всі відсилки 6 серії, які ви могли не помітити
-
14:15Шкільні питання: перевірте, що ви пам'ятаєте з музики
-
12:55Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами
-
10:36Володимир Зеленський склав присягу та офіційно став президентом України
-
08:09Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери
-
07:14Смартфони, які гріються більше за інших
- 19 травня
-
22:15Гра престолів 8 сезон: спойлери фінальної 6 серії злили в мережу
-
21:23Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу
-
18:50Дівчина тижня: сексуальна супермодель Бар Рафаелі, яка була ведучою Євробачення 2019 (18+)
-
15:00Опитування: Хто посяде Залізний Трон у фіналі Гри престолів 8?
-
12:40Притула жорстко постібався з Лазарєва на Євробаченні 2019
-
08:15Погода в Україні 19 травня: прогноз по містах
-
02:04Дункан Лоуренс – переможець Євробачення 2019: біографія і цікаві факти
- 18 травня
-
21:23Сексуальні і роздягнені: чим вражали Дженніфер Лопес, Нетта Барзілай і Кім Кардашян (18+)
-
18:27Гра престолів: adidas випускає колекцію кросівок, присвячених улюбленому серіалу мільйонів
-
15:50Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
-
12:24Євробачення 2019: Google спрогнозував переможця
-
09:51Яку погоду очікувати в Україні 18 травня
- 17 травня
-
22:535 типів людей, від яких слід триматися якомога далі
-
20:15Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку
-
18:00Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня
-
15:00ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
08:50Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях
-
07:14Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні