Гра престолів 8: всі відсилки 6 серії, які ви могли не помітити

6 серія 8 сезону Гри престолів вийшла на екранах 20 травня і встигла викликати справжній шквал коментарів від фанатів. Більшість розкритикували фінал саги, однак найуважніші помітили приємні і не дуже відсилки та пасхалки. Що ви могли пропустити в останній серії - читайте далі

Фінальна серія останнього сезону Гри престолів відзначилась не лише новим ляпом, а й цікавими і навіть милими відсилками, на які варто звернути увагу.

Обережно, спойлери! Якщо ви досі не дивились серію, не продовжуйте читати!

Хлопчик, що вижив

Під час вибору нового правителя для всіх королівств, які залишились, Тіріон пропонує Брана, називаючи його хлопчиком, який впав з вежі та вижив. Можна припустити, що ці слова є відсилкою до Гаррі Поттера, якого також називали "хлопцем, що вижив".

Справжній Залізний трон

Дені у своїй фінальній сцені ділиться з Джоном спогадом з дитинства, коли вона ще не дуже вміла рахувати, але уявляла собі Залізний трон з тисячі мечів загиблих ворогів Ейгона Таргарієна (першого короля на троні) зовсім не таким, а справді величезним. Саме так він виглядав у книжках Джорджа Мартіна.

Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери

Пісня льоду й полум'я

Кінець 6 серії показує, як Сем дає Тиріону цікаву книжку з назвою "Пісня льоду й полум'я" з основними подіями Гри престолів. До слова, саме на основі серії книг з однойменною назвою від Джорджа Мартіна і було знято серіал.

Прощання зі Сноу

Останні миті 6 серії показують, як Джон Сноу прощається зі своєю родиною у порту Королівської гавані. Хлопець планує повернутися до Чорного замку, щоб знову нести варту, як колись. Сама сцена дуже нагадує прощання Фродо з друзями у "Володарі перснів: Повернення короля". А Бездоганні надто вже схожі на ельфів, хоча й не такі інтелігентні.

Що за Вестеросом?

Кумедно, але у 8 епізоді 6 сезону Ар'я говорить із леді Клейн, яка просить поїхати з нею до Пентоса. Юна Старк відмовляється і на питання, куди ж вона прямує, відповідає: "Ессос - це схід, Вестерос - захід, а що на захід від Вестероса?". А фінал показує, що дівчина нарешті знайде відповідь на свої питання.

Відчинені та зачинені ворона Стіни

Фінальна сцена останньої серії відзеркалює сцену з першого епізоду. Тоді троє братів з нічної Варти виходять з Чорного замку біля стіни, ворота відчиняються і вони прямують до лісу. Остання ж сцена показує, як Джон з Тормундом, Привидом та здичавілими вирушають на "справжню північ", даючи надію, що у них буде краще майбутнє, аніж у хлопців з першої серії.

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