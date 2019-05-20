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Гра престолів Володимир Зеленський

Гра престолів 8: хто помер у фінальному сезоні

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Всі смерті за 8 сезон Гри престолів - фото 1
Всі смерті за 8 сезон Гри престолів / Game Of Thrones Season

Гра престолів 2019 змусила фанатів дивуватися та обурюватися, адже фінальний сезон був доволі насиченим. Зібрали всі смерті персонажів у 8 сезоні популярного серіалу Гра престолів, які навряд чи залишили когось байдужим.

Серіал Гра престолів дійшов до свого кінця, а восьмий сезон приніс не лише зміну правління на Залізному троні, а й порцію еротики та смертей. Саме ці речі вважаються невіддільною частиною самої саги, яка привернула увагу саме сексуальними сценами, несподіваними поворотами та загибеллю улюблених героїв. Згадуємо, хто помер у 8 сезоні Гри престолів у гіфках:

І ще: Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери

Обережно, спойлери! Якщо ви ще не подивились 6 серію 8 сезону Гри престолів, не продовжуйте читати далі.

Едд Толлет з Нічної Варти (3 серія)

via Gfycat

Ліанна Мормонт (3 серія)

via Gfycat

Берік Дондарріон (3 серія)

Теон Грейджой (3 серія)

via Gfycat

Король Ночі (3 серія)

via Gfycat

Візеріон (3 серія)

via Gfycat

Джорах Мормонт (3 серія)

via Gfycat

Мелісандра (3 серія)

via Gfycat

Міссандрея (4 серія)

via Gfycat

Рейгаль (4 серія)

via Gfycat

Варіс (5 серія)

via Gfycat

Гаррі Стрікленд (5 серія)

via Gfycat

Квіберн (5 серія)

via Gfycat

Брати Сандор і Грігор Кліган (5 серія)

Серсея і Джеймі Ланністери (5 серія)

via Gfycat

Дейенеріс Таргарієн (6 серія)

Читайте також: Гра престолів 8 сезон: букмекери передбачили фінал культового серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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