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Гра престолів 8: хто помер у фінальному сезоні
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Гра престолів 2019 змусила фанатів дивуватися та обурюватися, адже фінальний сезон був доволі насиченим. Зібрали всі смерті персонажів у 8 сезоні популярного серіалу Гра престолів, які навряд чи залишили когось байдужим.
Серіал Гра престолів дійшов до свого кінця, а восьмий сезон приніс не лише зміну правління на Залізному троні, а й порцію еротики та смертей. Саме ці речі вважаються невіддільною частиною самої саги, яка привернула увагу саме сексуальними сценами, несподіваними поворотами та загибеллю улюблених героїв. Згадуємо, хто помер у 8 сезоні Гри престолів у гіфках:
І ще: Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери
Обережно, спойлери! Якщо ви ще не подивились 6 серію 8 сезону Гри престолів, не продовжуйте читати далі.
Едд Толлет з Нічної Варти (3 серія)
Ліанна Мормонт (3 серія)
Берік Дондарріон (3 серія)
Теон Грейджой (3 серія)
Король Ночі (3 серія)
Візеріон (3 серія)
Джорах Мормонт (3 серія)
Мелісандра (3 серія)
Міссандрея (4 серія)
Рейгаль (4 серія)
Варіс (5 серія)
Гаррі Стрікленд (5 серія)
Квіберн (5 серія)
Брати Сандор і Грігор Кліган (5 серія)
Серсея і Джеймі Ланністери (5 серія)
Дейенеріс Таргарієн (6 серія)
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