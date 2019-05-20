Гра престолів 8: у фіналі серіалу знайшли новий кіноляп

У фінальному епізоді восьмого сезону серіалу "Гра престолів" помітили два нових кіноляпи. На цей раз в кадр потрапили дві пластикові пляшки з водою.

На 46-й хвилині шостого епізоду останнього сезону Гри престолів, в сцені лордів Вестероса, фанати телевізійного шоу розгледіли дві пластикові пляшки, захованих за чобітьми акторів. Представники HBO поки не прокоментували кіноляпи.

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LMAOOO I CAN'T BREATHE THEY DID IT AGAIN First Starbucks now a water bottle this show is a joke #GameOfThrones #GameOfThronesFinale #TheFinalEpisode pic.twitter.com/9YaFF8Pnm6 — ℝίτα||GoT Spoilers (@JonxDanyy) 20 травня 2019 р.

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