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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Гра престолів 8: у фіналі серіалу знайшли новий кіноляп

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Гра престолів 8 - фото 1
Гра престолів 8 / esquire

У фінальному епізоді восьмого сезону серіалу "Гра престолів" помітили два нових кіноляпи. На цей раз в кадр потрапили дві пластикові пляшки з водою.

На 46-й хвилині шостого епізоду останнього сезону Гри престолів, в сцені лордів Вестероса, фанати телевізійного шоу розгледіли дві пластикові пляшки, захованих за чобітьми акторів. Представники HBO поки не прокоментували кіноляпи.

І ще: Гра престолів 8: хто помер у фінальному сезоні

Читайте також: Гра престолів 8: петицію проти серіалу підписали мільйон осіб

Джерело: theverge
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