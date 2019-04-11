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Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу
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Час не щадить нікого. Від початку 1 сезону у квітні 2011 року герої культового серіалу пережили багато. Подивіться, як змінилися герої серіалу "Гра Престолів" протягом зйомок 8 сезонів.
"Щасливчики", які дійшли до 8 сезону, отримали безліч ударів долі: їх близькі вмирали у них на очах, друзі зраджували, а вони самі не раз були на міліметр від смерті. Всі ці жорстокі обставини не могли не відбитися на їх зовнішності.
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Глядачі захоплювалися і переживали разом з героями, засмучувалися, коли улюблені персонажі були не в фаворитах долі, і щиро раділи, коли їм посміхалася удача. Одні герої подорослішали, інші – постаріли, але продовжують боротися за своє місце на Престолі.
Ар'я Старк, яку зіграла Мейсі Вільямс, вперше з'явилася в серіалі у віці 11-ти років. Через роки, після жорстокої загибелі багатьох членів своєї сім'ї, вона жадає помсти й не зупиниться ні перед чим.
Шанувальники "Гри Престолів" були здивовані, коли в кінці 5 сезону Джон Сноу, якого зіграв Кіт Харрінгтон, був убитий під час бунту. Але пізніше його воскресила жриця – герой був проголошений Королем Півночі.
Бран Старк, якого зіграв Ісаак Хемпстед-Райт, ще дитиною з'явився на екрані. Тоді він був зовсім юним, ледве міг використовувати лук і стріли. Час пролетів швидко, і у 8 сезоні він подорослішав, змужнів і перетворився в триокого Ворона, який володіє віковою мудрістю.
Серсея Ланністер, яку зіграла Лена Хеді, засвітилася в серіалі в одному з найганебніших моментів, коли пройшла оголеною "дорогою сорому" вулицями міста. За час, що минув з 1 сезону, вона обстригла довгі світлі локони й стала носити коротку стрижку, яка кардинально змінила її імідж.
Санса Старк, яку зіграла Софі Тернер, з'явилася у фільмі юною дівчиною, яка вела життя примхливої принцеси. Але душевні травми, два заміжжя і жахливе насильство загартували її та перетворили на міцний горішок.
Дейнеріс Таргарієн, яку зіграла Емілія Кларк, пройшла шлях від принцеси у вигнанні до владної правительки, яка звільнила тисячі рабів, завоювала кілька королівств і воскресила драконів. Актриса Кларк постраждала від двох інсультів під час зйомок серіалу і перенесла дві серйозні операції.
Джеймі Ланністер, якого зіграв Микола Костер-Вальдано, з'явився у фільмі легендарним воїном, якого називали царевбивцею. Брат-близнюк Серс не зміг більше битися мечем після того, як йому відрубали руку під час ув'язнення. Поступово він став одним з найбільш чуйних персонажів, залишивши свої мерзенні справи.
Тіріон Ланністер, якого зіграв Пітер Дінклейдж, починав як дотепник-алкоголік, який був постійним клієнтом публічних будинків. Відтоді він піднявся в ранзі, відростив бороду і став радником Дейнеріс.
Теон Грейджой, якого зіграв Альфі Аллен, з'явився в серіалі в ролі чарівного лиходія, але, з часом, вся його темна сутність вийшла на поверхню. Після провалу спроби завоювати Вінтерфелл, він був підданий тортурам Рамсі Болтоном. Але зараз він знову горить бажанням боротися.
Семвел Тарлі, якого зіграв Джон Бредлі, з'явився на екранах товстим ізгоєм, і з тої пори мало що змінилося. Він лише трохи поміняв стрижку, а незвичайний розум направив на зміцнення позицій Джона Сноу, ставши його головним радником.
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