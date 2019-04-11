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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу

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Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу - фото 1

Час не щадить нікого. Від початку 1 сезону у квітні 2011 року герої культового серіалу пережили багато. Подивіться, як змінилися герої серіалу "Гра Престолів" протягом зйомок 8 сезонів.

"Щасливчики", які дійшли до 8 сезону, отримали безліч ударів долі: їх близькі вмирали у них на очах, друзі зраджували, а вони самі не раз були на міліметр від смерті. Всі ці жорстокі обставини не могли не відбитися на їх зовнішності.

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Глядачі захоплювалися і переживали разом з героями, засмучувалися, коли улюблені персонажі були не в фаворитах долі, і щиро раділи, коли їм посміхалася удача. Одні герої подорослішали, інші – постаріли, але продовжують боротися за своє місце на Престолі.

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Ар'я Старк

Ар'я Старк, яку зіграла Мейсі Вільямс, вперше з'явилася в серіалі у віці 11-ти років. Через роки, після жорстокої загибелі багатьох членів своєї сім'ї, вона жадає помсти й не зупиниться ні перед чим.

Джон Сноу - фото 320417
Джон Сноу

Шанувальники "Гри Престолів" були здивовані, коли в кінці 5 сезону Джон Сноу, якого зіграв Кіт Харрінгтон, був убитий під час бунту. Але пізніше його воскресила жриця – герой був проголошений Королем Півночі.

Бран Старк - фото 320418
Бран Старк

Бран Старк, якого зіграв Ісаак Хемпстед-Райт, ще дитиною з'явився на екрані. Тоді він був зовсім юним, ледве міг використовувати лук і стріли. Час пролетів швидко, і у 8 сезоні він подорослішав, змужнів і перетворився в триокого Ворона, який володіє віковою мудрістю.

Серсея Ланністер - фото 320415
Серсея Ланністер

Серсея Ланністер, яку зіграла Лена Хеді, засвітилася в серіалі в одному з найганебніших моментів, коли пройшла оголеною "дорогою сорому" вулицями міста. За час, що минув з 1 сезону, вона обстригла довгі світлі локони й стала носити коротку стрижку, яка кардинально змінила її імідж.

Санса Старк - фото 320413
Санса Старк

Санса Старк, яку зіграла Софі Тернер, з'явилася у фільмі юною дівчиною, яка вела життя примхливої ​​принцеси. Але душевні травми, два заміжжя і жахливе насильство загартували її та перетворили на міцний горішок.

Дейнеріс Таргарієн - фото 320412
Дейнеріс Таргарієн

Дейнеріс Таргарієн, яку зіграла Емілія Кларк, пройшла шлях від принцеси у вигнанні до владної правительки, яка звільнила тисячі рабів, завоювала кілька королівств і воскресила драконів. Актриса Кларк постраждала від двох інсультів під час зйомок серіалу і перенесла дві серйозні операції.

Джейме Ланністер - фото 320416
Джейме Ланністер

Джеймі Ланністер, якого зіграв Микола Костер-Вальдано, з'явився у фільмі легендарним воїном, якого називали царевбивцею. Брат-близнюк Серс не зміг більше битися мечем після того, як йому відрубали руку під час ув'язнення. Поступово він став одним з найбільш чуйних персонажів, залишивши свої мерзенні справи.

Тіріон Ланністер - фото 320420
Тіріон Ланністер

Тіріон Ланністер, якого зіграв Пітер Дінклейдж, починав як дотепник-алкоголік, який був постійним клієнтом публічних будинків. Відтоді він піднявся в ранзі, відростив бороду і став радником Дейнеріс.

Теон Грейджой - фото 320414
Теон Грейджой

Теон Грейджой, якого зіграв Альфі Аллен, з'явився в серіалі в ролі чарівного лиходія, але, з часом, вся його темна сутність вийшла на поверхню. Після провалу спроби завоювати Вінтерфелл, він був підданий тортурам Рамсі Болтоном. Але зараз він знову горить бажанням боротися.

Семвел Тарлі - фото 320411
Семвел Тарлі

Семвел Тарлі, якого зіграв Джон Бредлі, з'явився на екранах товстим ізгоєм, і з тої пори мало що змінилося. Він лише трохи поміняв стрижку, а незвичайний розум направив на зміцнення позицій Джона Сноу, ставши його головним радником.

До теми: Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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